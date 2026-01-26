1月26日、東アジアスーパーリーグ（EASL）は、2025－26シーズンの王座決定戦であるポストシーズン「EASLファイナルズ」を、3月18日から22日にかけてマカオ特別行政区で開催することを発表した。

今回新たに6チームによるポストシーズンを導入。2023－24シーズンおよび2024－25シーズンでは「EASLファイナル4」として開催されていたが、今シーズンから名称を「EASLファイナルズ」に刷新。昨シーズンの10チームから12チームへと拡大したグループステージ（全42試合）を勝ち抜いた上位6チーム（グループA・B・Cの各上位2チーム）が東アジア王者の座を懸けて激突する。

今大会は3ステージ制で実施。3月18日にクオーターファイナル（準々決勝）2試合がマカオ市内のアリーナで行われ、続く20日にマカオ・スタジオシティ・イベントセンターにてセミファイナル（準決勝）2試合を開催。最終日の22日に同会場でチャンピオンシップゲーム（決勝）および3位決定戦が行われる。

また、賞金総額はEASL史上最大規模に。優勝チームには150万ドル（約2億3000万円）、準優勝には75万ドル（約1億1000万円）、3位には35万ドル（約5400万円）がそれぞれ授与される。

開催決定にあたり、EASLのヘンリー・ケリンズCEOは「マカオというチャンピオンシップにふさわしい舞台を通じて、”EASLが描く未来”を会場で体験してほしい。EASL史上最大規模の王座決定戦をお届けできることを非常に楽しみにしています」とコメントを寄せた。

EASLのグループステージは2月11日に最終節を迎え、ファイナルズの組み合わせが正式に確定する。観戦チケットは2月21日より販売開始予定となっている。

日本から参加している3クラブはそれぞれ残り2試合を残し、宇都宮ブレックスが2勝2敗でグループA3位、琉球ゴールデンキングスが3勝1敗でグループB2位、アルバルク東京が3勝1敗でグループC首位に位置している。

