フライブルク鈴木唯人が長所全開の同点アシスト!! 前節ゴールに続き2戦連続得点関与
[1.25 ブンデスリーガ第19節 フライブルク 2-1 ケルン]
フライブルク所属のMF鈴木唯人が25日、ブンデスリーガ第19節ケルン戦にトップ下で先発出場し、0-1で迎えた前半11分に同点アシストを記録した。チームは2-1で勝利し、鈴木はフル出場で勝ち点3獲得に大きく貢献した。
前半10分にオウンゴールで失点したフライブルクだったが、鈴木のワンプレーで悪い流れを一掃した。敵陣での空中戦が続いた後、こぼれ球を拾ったMFマキシミリアン・エッゲシュタインから鈴木が縦パスを受けると、左回りでターンしながら相手を背負って前進し、最後は相手CBの間を割るスルーパス。これにFWデリー・シェアハントが抜け出し、右足でネットを揺らした。
密集地帯でもパスを受けられるポジショニング、相手のアプローチを予見した左回りのターン、ハイスピードの中でも精度が落ちないスルーパスと、鈴木のストロングポイントを全開に発揮したワンプレー。前節アウクスブルク戦のゴールに続いて2試合連続の得点関与で、アシストは昨年11月30日のマインツ戦に続いて2つ目となった。
失点直後の同点ゴールで勢いを取り戻したフライブルクは前半44分にFWイゴール・マタノビッチのゴールで逆転に成功し、2-1で勝利。鈴木はフル出場で勝利に大きく貢献し、相次ぐケガ人の影響を受けて復帰が確実視されている日本代表のイギリス遠征に向けて順調に結果を残し続けている。
フライブルク所属のMF鈴木唯人が25日、ブンデスリーガ第19節ケルン戦にトップ下で先発出場し、0-1で迎えた前半11分に同点アシストを記録した。チームは2-1で勝利し、鈴木はフル出場で勝ち点3獲得に大きく貢献した。
前半10分にオウンゴールで失点したフライブルクだったが、鈴木のワンプレーで悪い流れを一掃した。敵陣での空中戦が続いた後、こぼれ球を拾ったMFマキシミリアン・エッゲシュタインから鈴木が縦パスを受けると、左回りでターンしながら相手を背負って前進し、最後は相手CBの間を割るスルーパス。これにFWデリー・シェアハントが抜け出し、右足でネットを揺らした。
失点直後の同点ゴールで勢いを取り戻したフライブルクは前半44分にFWイゴール・マタノビッチのゴールで逆転に成功し、2-1で勝利。鈴木はフル出場で勝利に大きく貢献し、相次ぐケガ人の影響を受けて復帰が確実視されている日本代表のイギリス遠征に向けて順調に結果を残し続けている。
流れを変えた圧巻アシスト✨️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 25, 2026
絶妙スルーパスで同点弾演出‼️
鈴木唯人 リーグ戦2アシスト目を記録
ブンデスリーガ第19節
フライブルク×ケルン
DAZN 見逃し配信中 #ブンデスリーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/JWTN80S6gg