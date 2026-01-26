中島健人が東京・有明アリーナで、1月23日から25日にかけてライブ『THIS IS KENTY -IDOL ver2.0-』を開催した。

【画像】中島健人＆重岡大毅＆岩本照ステージショット／“けんしげひー”仲良しショット

最終日の25日公演には、WEST.の重岡大毅、Snow Manの岩本照がサプライズ出演。「BAD BOYS」「スリーマンセル」を3人でコラボパフォーマンスし、会場を大きく沸かせた。

中島健人のスタッフ公式Xでは、「けんしげひーとして出演いただきました」と報告するとともに、ステージショットを公開している。

■黒レザージャケット姿でポーズを決める中島健人＆重岡大毅＆岩本照

公開された写真には、黒のレザージャケットにブラックデニム、バンダナを合わせた中島、重岡、岩本が並び立ち、中指と薬指を折ったポーズを決める姿が収められている。

左の中島はアイドルスマイルを見せ、センターの重岡は舌を出したワイルドな表情、右の岩本はクールな眼差しで構えるなど、それぞれの個性が際立つ1枚となっている。

グループの垣根を越えた豪華共演に、ファンからは「いい写真」「ひかる楽しそう」「全員が系統の違うイケメンたちで大変よろしい」「けんしげひー尊い」「親友3人組だいすき」「最高すぎる」「顔面偏差値高すぎ」といった声が相次いで寄せられている。

■中島健人＆重岡大毅＆岩本照の仲良しショット