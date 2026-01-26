NHKは26日、井上樹彦新会長の就任に伴い、「ハラスメント防止・撲滅宣言」を会長名義で発出し、公式サイトで公開した。

同局は「取材や制作をはじめ、すべての業務の過程で人権、人格を尊重し、個人の人格や尊厳を傷つけるあらゆるハラスメントを防止・撲滅することを宣言します」とした。

▽以下全文

NHKハラスメント防止・撲滅宣言

公共メディアの使命達成には、多様な人材の活躍が不可です。互いを尊重し、自由闊達（かったつ）な議論で、共に考える職場を目指します。

そのために、取材や制作をはじめ、すべての業務の過程で人権、人格を尊重し、個人の人格や尊厳を傷つけるあらゆるハラスメントを防止・撲滅することを宣言します。

◆NHKは、ここで働くすべての人を守ります。職場内はもとより、外部からのハラスメント行為に対しても、毅然と対応します。

◆業務の遂行より働く人の人権や人格を優先します。自分の尊厳を傷つけたり、身を危険にさらしたりしてまで行わなければならない業務はないことを、NHKで働くすべての人の共通の考え方とします。

◆ハラスメント行為があった場合でも、一人で悩まないように、安心して相談できる環境の整備に取り組み続けます。

◆相談には、プライバシーを厳守し公正に対応します。また、相談したことで、本人の意に反して業務から外される等、不利益を被ることはありません。

NHKは、人権意識を徹底し、ハラスメントを絶対に許さない体制を作り、業務に携わるすべての人が安心して働ける、健全で良好な職場環境を構築していきます。

NHK会長 井上樹彦