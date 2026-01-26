Snow Man目黒蓮（28）が、25日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。お笑いタレントのなかやまきんに君（47）に絶賛された。

今回はなかやまきんに君よる「なかやまきんに君先生の熱血授業」で「世界一ラクなダイエット」。目黒がゲスト出演した。

目黒が、きんに君に、背中の鍛え方を質問。「ジムにトレーニングに行けない時に、家で自重でやったりすることがありまして。背中って、なかなか難しいと言いますか」。きんに君は「よくお気付きで」と話した。

そして出演者とともに、きんに君提唱の自宅でできる背中のトーニング「うつぶせアームサークル」に取り組んだ。うつぶせの状態で両腕をまっすぐ伸ばし、そこから円を描くように腕を動かすもの。僧帽筋や広背筋などが鍛えられるという。目黒が始めると、きんに君は「フォームが素晴らしいです」と褒めた。

目黒は腹筋のトレーニングの際にも「足の反動なしでやっていますね」、全身やせるための「ボトムキープスクワット」では、きんに君から「目黒君ナイスフォーム。（膝の位置が）メチャメチャ深い」と、絶賛されまくった。