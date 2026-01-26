1月24日、6人組アイドルグループ「SixTONES」の松村北斗と女優の今田美桜が、映画『白鳥とコウモリ』でダブル主演を務めることが発表された。早くもファンの期待が高まっているが、今田の “髪型” にも注目が集まっているようだ。

同作は、『容疑者Xの献身』や『白夜行』などで知られる小説家・東野圭吾のミステリー小説を実写化したもの。

「解決した殺人事件をめぐって、松村さん演じる容疑者の息子と今田さん演じる被害者の娘が協力し合い、真相を突き止めていく物語。映画公開は9月4日を予定しています。今田さんはヒロインを務めた2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』以来の主演作品になります」（スポーツ紙記者）

サスペンス映画で主演を務める2人のキービジュアルが公開されたが、Xでは

《今田美桜ちゃんの前髪あり初めて見た気がするけどめっちゃかわいいね》

《映画館で前髪ありの美桜ちゃん見れるんだね》

《前髪可愛すぎて滅されたわ……………》

など、今田の髪型に驚く声があがっている。

「キービジュアルでの今田さんは前髪を下したスタイルでした。『あんぱん』で今田さんが演じたヒロインは、前髪をぐるっと巻いてまとめ上げたパーマなど、当時の時代設定を加味した、“斬新ヘア” が印象的だったため、朝ドラを見ていた人には、今回の髪型が新鮮に映ったのでしょう」（芸能記者）

今田は2018年のドラマ『花のち晴れ〜花男 Next Season〜』（TBS系）で演じた、ツインテールのキャラクターが話題になり、ブレイクを果たす。その後、多くのドラマや映画に出演し、朝ドラヒロインを務めるに至ったが、今田の髪型には特徴があるという。

「2024年の主演ドラマ『花咲舞が黙ってない』（日本テレビ系）では前髪を後ろで束ねたポニーテール、2025年の映画『トリリオンゲーム』や『映画ラストマン-FIRST LOVE-』では前髪を分けたスタイルなど、女優業では前髪を作ったスタイルはやや少なかった印象です。

そのためか、2025年9月の『東京2025世界陸上』のTBSアンバサダーを務めた際、今田さんが前髪を下したスタイルで登場したところ、SNSで話題になりました。発表された主演映画では、殺人事件の娘というシリアスな役柄ですが、今回の髪型はストーリーに合わせてのものかもしれません」（同）

『白鳥とコウモリ』公式サイトで、今田は自身が演じる役柄について、《情報が溢れている今の時代に、他人の意見に流されずに自分が疑問に思ったことを貫き通すことができる彼女にとても力を感じました》と、コメントを寄せている。どんな演技を見せるのか期待が集まる──。