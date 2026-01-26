Snow Man佐久間大介、大人の色気たっぷり 「CHEER」表紙に登場、“グループ愛”も語る
Snow Man・佐久間大介が、2月2日発売のムック「CHEER（チア） Vol.66」（宝島社）の表紙と巻頭特集に登場。レオパード柄のシャツとレザーパンツなど大人の色気たっぷりのコーディネートを披露したほか、インタビューであふれる“グループ愛”を語っている。
【写真】Snow Man 佐久間大介の『ウマ娘』コスプレに反響！ 「完成度高い」「足細っ！」「かわいすぎる」
初単独主演作となる映画『スペシャルズ』が、3月6日に公開される佐久間。
今回の撮影時の衣装は、胸元を開けたレオパード柄のシャツにニットカーディガン、レザーパンツを合わせた、大人の色気を感じさせるコーディネート。佐久間は小道具として用意したギターを手に取ると、激しく動きまわりながらも凜々しい顔や笑顔など、さまざまな表情を見せた。
その圧倒的な表現力で、撮影現場はまるでコンサートのステージに。さらに、ライティングを変え、佐久間自身がセレクトした眼鏡をかけて撮影し、眼鏡のつるをくわえたカットも掲載している。撮影を担当した写真家・荒木勇人氏との熱いセッション後、固い握手を交わすシーンもあった。
インタビューでは「自分にとっての“スペシャルな人”とは？」との問いに、「Snow Manです。いやー、当たり前の答えでつまらないかもしれないけど、これはSnow Manになっちゃいますね、さすがに（笑）。Snow Manやメンバーを大事にできなかったら、自分も終わりだなって思える。そんなスペシャルな存在です」と、あふれる“グループ愛”を語っている。
「CHEER Vol.66」は、宝島社より2月2日発売。
【写真】Snow Man 佐久間大介の『ウマ娘』コスプレに反響！ 「完成度高い」「足細っ！」「かわいすぎる」
初単独主演作となる映画『スペシャルズ』が、3月6日に公開される佐久間。
今回の撮影時の衣装は、胸元を開けたレオパード柄のシャツにニットカーディガン、レザーパンツを合わせた、大人の色気を感じさせるコーディネート。佐久間は小道具として用意したギターを手に取ると、激しく動きまわりながらも凜々しい顔や笑顔など、さまざまな表情を見せた。
インタビューでは「自分にとっての“スペシャルな人”とは？」との問いに、「Snow Manです。いやー、当たり前の答えでつまらないかもしれないけど、これはSnow Manになっちゃいますね、さすがに（笑）。Snow Manやメンバーを大事にできなかったら、自分も終わりだなって思える。そんなスペシャルな存在です」と、あふれる“グループ愛”を語っている。
「CHEER Vol.66」は、宝島社より2月2日発売。