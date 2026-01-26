氷川きよし「とろとろに煮る」愛犬のための野菜たっぷりご飯公開「健康的で素敵」「愛情たっぷり」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】歌手の氷川きよしが1月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。愛犬のための手作りご飯を公開した。
【写真】48歳人気歌手「人間が食べても美味しそう」かぼちゃ・肉など入った愛犬ご飯
氷川は「今日のワンごはん」とし、鍋で食材を調理する動画を公開。かぼちゃやキャベツ、肉などが入っており「とろとろに煮る」と説明している。
この投稿に、ファンからは「健康的で素敵」「愛情たっぷり」「人間が食べても美味しそう」「愛犬のご飯まで気遣っててすごい」「幸せですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳人気歌手「人間が食べても美味しそう」かぼちゃ・肉など入った愛犬ご飯
◆氷川きよし、愛犬のための手作りご飯公開
氷川は「今日のワンごはん」とし、鍋で食材を調理する動画を公開。かぼちゃやキャベツ、肉などが入っており「とろとろに煮る」と説明している。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「健康的で素敵」「愛情たっぷり」「人間が食べても美味しそう」「愛犬のご飯まで気遣っててすごい」「幸せですね」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】