梅澤美波、カラフルな水着姿で微笑む！ 2nd写真集『透明な覚悟』封入ポストカード第1弾公開
2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、封入ポストカード第1弾カットが公開された。
【写真】梅澤美波、カラフル水着でクルージング！ 封入ポストカード第1弾カット
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
このたび、6種類の封入特典ポストカードを順次公開。第1弾は、チンクエテッレでクルージング中のひとコマ。本人もお気に入りというカラフル水着でボートの上で気持ち良い海風を浴びたり、ビールを飲んだり…終始ご機嫌な梅澤がこちらに語りかけるように眼差しを傾けるメロいカットとなっている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。
【写真】梅澤美波、カラフル水着でクルージング！ 封入ポストカード第1弾カット
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。