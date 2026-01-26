侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバーを追加発表し、オリックス・宮城大弥投手（２４）が選出された。２３年の前大会に続いての選出となった左腕は「前回よりも、自分が成長した姿を見せられるように」と力を込めた。

宮城は１９年ドラフト１位で興南（沖縄）からオリックス入団。プロ２年目の２１年に１３勝（４敗）を挙げて新人王に輝くと、２３年まで３年連続で２ケタ勝利と規定投球回をクリアした。２５年は自己最長の１５０回１／３を投げ、奪三振率は両リーグトップの９・８８をマークした。

２３年の前回大会は３月１１日の１次ラウンド・チェコ戦（東京ドーム）に３番手として初登板し、５回１失点の好投でセーブを記録。同大会ではこの１試合のみの出番となったが、世界一の歯車となった。２５年３月５日の侍ジャパン強化試合・オランダ戦（京セラドーム大阪）では先発で３回を無安打無失点、４奪三振の完全投球。「もうあのクラスですから、どうこうっていうことはなく。当然、その（左の一角としての）位置付けではいる」と井端監督からの信頼も厚い。

この日、宮城は「すごくいいチャンスをもらえた。しっかり準備をして、いろんなプレッシャーもあると思うけど、日本のために貢献できたら。みんなで必死になって取りにいけたら」と頂点だけを見据えた。球数制限のある国際大会において、第２先発としての計算も立つ左腕の存在は貴重。連続世界一の原動力となる。

◆宮城 大弥（みやぎ・ひろや）２００１年８月２５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。少年野球「志真志ドラゴンズ」で野球を始め、中学は「宜野湾ポニーズ」に在籍。興南では１、２年夏に甲子園出場。３年時はＵ―１８日本代表に選出され、１９年のドラフト１位でオリックス入団。２１年に１３勝を挙げ、パ・リーグ新人王を獲得した。２３年ＷＢＣでは侍ジャパンの世界一に貢献。１７１センチ、８５キロ。左投左打。