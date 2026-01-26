(P)&(C) KOZ Entertainment.

BOYNEXTDOORが、2月4日に初のライブアルバム『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ FINAL - LIVE』をリリースすることを発表した。

本作映像には2025年7月にソウル・KSPO DOMEで行われたファイナルコンサートの模様を収録。公演で披露された1st EP『WHY..』のタイトル曲「But Sometimes」のロックバージョンがBGMとして使用され、安定した歌唱力と生き生きとしたバンド演奏、そしてファンの歓声が一体となり、当日の熱気をそのまま伝えている。

BOYNEXTDOORはこのライブアルバムを皮切りに、今年もさまざまな活動を展開していく予定だ。彼らは1月10日に開催された＜第40回ゴールデンディスクアワード＞で、初のフルアルバムを準備中であることを明かした。また、同日にWeverseで行ったライブ配信ではコンサート開催も予告し注目を集めた。

2月14〜15日には、＜BEAT AX VO.9＞に2日連続でヘッドライナーとして出演予定。さらに、3月7日にはTBS『CDTVライブ！ライブ！春の大感謝祭2026』、3月13日には台湾で開催される＜2026 高雄桜花祭＞にも参加予定だ。4月からは、日本テレビで日本初の冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』がスタートする。

■ライブアルバム『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ FINAL - LIVE』

2026年2月4日発売

