Da-iCE¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¡£¥¢¥ë¥Ð¥àÉ½Âê¶Ê¡ÖTERMINAL¡×Dance PracticeÆ°²è¤â¸ø³«
Da-iCE¤¬Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡ä¤ò1·î24Æü(ÅÚ)Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ê¡²¬¸ø±é2ÆüÌÜ¡Ê25Æü¡Ë¤Î¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢1·î14Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ½Âê¶Ê¡ÖTERMINAL¡×¤ÎOfficial Dance Practice¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
É½Âê¶Ê¡ÖTERMINAL¡×¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹©Æ£Âçµ±¡¢ÂçÌîÍºÂç¤È¶¦¤Ë¡¢Number_i¡ÖGOAT¡×¡ÖBON¡×¡ÖINZM¡×¡¢BE:FIRST¡ÖMilli-Billi¡×¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼MONJOE»á¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¡£¡ÖTERMINAL¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¿ï½ê¤Ë¹Ò¶õµ¡¤Ê¤É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë²»¿§¤ä¥ï¡¼¥É¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¡ÉºÆ½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÉ½Âê¶Ê¤ËÁê±þ¤·¤¤¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Î¥³¥ì¥ª¤Ï¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤Ê¤É¤Î¥³¥ì¥ª¤â¼ê³Ý¤±¤ëÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌöÃæ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼Kaname¤¬Ã´Åö¡£Official Dance Practice¤Ï¡¢Music Video¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ê¶á¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖTry&Groove¡×Music Video Teaser¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¹©Æ£¡¦´ä²¬¡¦ÏÂÅÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼3¿Í¤¬ºî»ì¶Ê¡¢²Î¾§¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö2026.2.1(Sun) Kagawa¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î1Æü(Æü)¤Ë¹áÀî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤ä¡ÖI wonder¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËDa-iCE¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢Da-iCE¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°Ù¤Î¡ÈÆþ¸ý¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡ãEntranCE Tour¡ä¤ò·Ð¤Æ¡¢¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤ÈÊâ¤ß½Ð¤¹¡ÉºÆ½ÐÈ¯ÅÀ¡É¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¿Ê²½¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ä°Õ»×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤Ë·Þ¤¨¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖFUNKEYS¡×¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¼çÂê²Î¡ÖBlack and White¡×¡¢2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°/Ç®Æ®¹Ã»Ò±à ¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖTERMINAL¡×¡ÖOLD meets NEW¡×¡ÖTry&Groove¡×¡Ö¥é¥é¥Ï゙¥¤¤ÎÁ°¤Ë¡×¡ÖThat you know?¡×¡ÖPast days¡×¤Î¿·¶Ê6¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¥³¥á¥ó¥È
²ÖÂ¼¡§¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¾ï¤ËÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£EntranCE¥Ä¥¢¡¼¤«¤éÇÉÀ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤Îº£º¢¤Ë¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¡Ö²¿¤«ÇØÉé¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¸¤ã¤¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òºî¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤ÏÌÌÇò¤¤»î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©Æ£¡§¤ä¤Ï¤ê°ìÈÖ¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤¬Â¿¤¤¤³¤È¡£ËÍ¤é¡¢¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë2¿Í¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼3¿Í¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï·ë¹½¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤À¤±¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»þÂåÅª¤Ë¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Æü¹â¡Ê¸÷·¼¡Ë¤¯¤ó¤«¤é¤â¡Ö¤ªÁ°¤é¤¤¤Ä5¿Í¤Ç¥Þ¥¤¥¯»ý¤Ä¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤é¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë2¿Í¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼3¿Í¤È¤¤¤¦·Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Ä¤Ä¤½¤Î·Á¤òºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¡£ºòÇ¯¹Ô¤Ã¤¿¡ØDa-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇEntranCE¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò¤ä¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢»þÂåÅª¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö²Î¤¨¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þÂå¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤âáû¤À¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ²Î¤¨¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖTERMINAL¡×
¹©Æ£¡§¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡ÖMONJOE¤µ¤ó¤È¤ä¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2024Ç¯¤Î¡ØDa-iCE ARENA TOUR 2023 -SCENE-¡Ù¤âEntranCE¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤òMONJOE¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºMONJOE¤¯¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤éÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢MONJOE¤¯¤ó¤Ã¤Æº£¤ò¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈà¤Î¶Ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¤Ç¡¢ËÍ¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢MONJOE¤¯¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶Ê¤¬»÷¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬·ù¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡ÈÉ¬»¦¶Ê¡É¤¬ºî¤ê¤¿¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢MONJOE¤¯¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØTERMiNaL¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤ËÍÙ¤ë¶Ê¡£¥Ð¥º¤ä²Î»ì¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡É¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£
ÂçÌî¡§¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢Î¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¾¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢º£¤ÎDa-iCE¤ò½Å¤Í¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎ¹¤·Â³¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏB¥á¥í¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È¥µ¥Ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÆþ¤ë°ÕÌ£¤Ã¤Æ¡¢¥á¥í¤¤ÉôÊ¬¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖOLD meets NEW¡×
²ÖÂ¼¡§¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¶¤é¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Í¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤«¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ñ¥¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤È¤â¤È¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤«¤ÄËÍ¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤È¡¢Da-iCE¤Ï¤¢¤Þ¤ê±Ñ¸ì»ì¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ñ¥¤¬±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë±Ñ¸ì»ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤â¿·¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂÅÄ¡§ºÇ½é¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÂÀ¤¯¤ó¤È¡Ö¤³¤Î2¿Í¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍÙ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡£1ÈÖ¤Î²Î»ì¤ÏÁÛÂÀ¤¯¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âDa-iCE¤Î¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡ÖJ-POP¤Ç¡¢²Î»ì¤¬Ä°¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò°Õ¼±¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬2ÈÖ¤ò½ñ¤¤¤ÆÁÛÂÀ¤¯¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤Ü±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤Ë¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÕ¤ËÁÛÂÀ¤¯¤ó¤Î¥Ñ¡¼¥È¤â¤Û¤Ü±Ñ¸ì¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¾¡¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤ó¤Á¤ã¤ÊÂç¿Í¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ ËÍ¤é2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿¶¤êÀÚ¤êÊý¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÀÚµÙ¤à²Ë¤¬¤Ê¤¯ÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖTry&Groove¡×
¹©Æ£¡§15Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤À¤±¤Î¶Ê¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¥¬¥Á¤Ç¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤¤¤¦¶Ê¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤é3¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤éÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤ÀDa-iCE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡á¥À¥ó¥¹¤Î¿Í¡×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄêÃå¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¡ÖDa-iCE¤Ã¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤¬3¿Í¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Í¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¤³¤Î¶Ê¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸å¡¹¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤»¤ë¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
ÏÂÅÄ¡§Âçµ±¤¯¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ÈÖ¤òËÍ¡¢3ÈÖ¤òÅ°¤¯¤ó¤¬½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¡¢¡ÖAware¡×¤ä¡Öatmosphere¡×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿gash!¤¯¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡£2000Ç¯Âå¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤À¤±¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê2¶Ê¤È¤â¥´¥ê¥´¥êÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
´ä²¬¡§¤á¤ó¡Ê¹©Æ£¡Ë¤¬¹üÁÈ¤ß¤ä¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢ËÍ¤Èñ¥¤¬²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÉÕ¤±¤âgash!¤¯¤ó¤È²æ¡¹¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø´Þ¤á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡Ä¡Ä¡¢ÉáÄÌ¤Ëµ´¥à¥º¥¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥é¥é¥Ð¥¤¤ÎÁ°¤Ë¡×
ÂçÌî¡§ËÍ¤é¤Îµ¤»ý¤Á¤ä²Î¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤È¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ËR&BÍ×ÁÇ¤ä²¹¤«¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£15¼þÇ¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤¦¡¼¤ó¡¢¼Â¤Ï¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä°¤¤¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¡¢ºÇ¶áDa-iCE¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¡¢Æ±¤¸·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖThat you know?¡×
¹©Æ£¡§²û¤«¤·¤¤·Ï¤Î¶Ê¡£¤³¤ì¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ¯¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÑ¤Ë²Î¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ËÍ¡¢ÍºÂç¡¢Å°¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î¶Ê¤ËÃå¼ê¤·»Ï¤á¤ëº¢¡¢¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥àÅª¤Ë¡ÖÊ¿À®°ì·å¥¬¥Á¥Ð¥Ð¥¢¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö²¶¤é¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡©¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤ä¡ÖI wonder¡×¤¬±¿Æ°²ñ¤ä¤ªÍ·µº²ñ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢30Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ÈÆ±À¤Âå¡£¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ë¤·¤è¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤Ï¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤µ¤ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëYANAGIMAN¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥Þ¥¤¥¯¥ê¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¼«Ê¬¤Ç½ñ¤¯¤È¤¤¤¦»î¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ä²¬¡§¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â³Æ¡¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÊÄ´Åª¤Ë¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²æ¡¹¤ÎÁÇ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥é¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤â¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÍºÂç¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤¤¶õµ¤´¶¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÊý¡¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÂçÌî¡§°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö²¹¤«¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤Î¤¬¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¬Ê¿À®¡£¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤ÉÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ñ¡¼¥ÈÊ¬¤±¤À¤±¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÏÍê¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¥¹¤â²Î»ì¤â¥á¥í¥Ç¥£¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¡¼¥È¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊ¿À®´¶¤¬¤Ç¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¸»þÂå¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿Êý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¯¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Õ¤¶¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×
²ÖÂ¼¡§¹â¹»µå»ù¤Î³§¤µ¤ó¤Ë±è¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¹þ¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÆþ¤ë¤È¤è¤ê´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÂ¤Ù¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤©¡¢¼çÌò¤¬Íè¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Â¿Ê¬¡¢³§¤µ¤óµîÇ¯¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Òº£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ÎÎÉ¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¹©Æ£¡§¡Ö°é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤¹¡£¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×ÅªÍ×ÁÇ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤ï¤«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²æ¡¹¤Î¶Ê¤Ç¥¿¥ª¥ë¶Ê¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥À¥¤¥Ö¡×¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø2025Ç¯²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå¡Ù±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¥¿¥ª¥ë¶Ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢»þÂå¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ï¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¶Ê¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÜÀþ¤òÆþ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¼«¿È¡¢¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´ÑÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿É½¸½¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Ç¤â·ë²Ì¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖPast days¡×
²ÖÂ¼¡§·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¾ì½ê¤¬ºî¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢15Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤È¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤ó¤Ç¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëÀ®Åö½é¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖNew day¡×¤Î²Î»ì¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¡ÖNew day¡×¤Îºî²È¤µ¤ó¤Ë¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎDa-iCE¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
New Album¡ØTERMiNaL¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
https://Da-iCE.lnk.to/TERMiNaL
¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Û
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¹ë²ÚÈ× AL+DVD3ËçÁÈ / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\25,000
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¹ë²ÚÈ× AL+Blu-ray Disc3ËçÁÈ / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\25,000
¡¦AL+DVD2ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\9,680
¡¦AL+Blu-ray Disc2ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\9,680
¡¦AL(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\3,900
¡ãDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡ä
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662
¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë(³«¾ì»þ´Ö/³«±é»þ´Ö)
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼ 16:00/17:00
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼ 14:00/15:00
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Ú¹áÀî¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî16:00/17:00
2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ¡Ú¹áÀî¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî14:00/15:00
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡ÚµÜ¾ë¡Û¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ16:00/17:00
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¡ÚµÜ¾ë¡Û¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ14:00/15:00
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» 16:00/17:00
2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» 14:00/15:00
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡ÚÅìµþ¡ÛÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê 16:00/17:00
2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡ÚÅìµþ¡ÛÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê 14:00/15:00
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛGLION ARENA KOBE 16:00/17:00
2026Ç¯3·î8Æü(Æü)¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛGLION ARENA KOBE 14:00/15:00
2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM 16:00/17:00
2026Ç¯3·î22Æü(Æü)¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM 14:00/15:00
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê16:00/17:00
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê14:00/15:00
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë16:00/17:00
2026Ç¯4·î19Æü(Æü) ¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë14:00/15:00
2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê 16:00/17:00
2026Ç¯4·î26Æü(Æü)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê 14:00/15:00
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Da-iCE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Da-iCE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Da-iCE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Da-iCE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Da-iCE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok