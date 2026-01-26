WBCÆüËÜÂåÉ½29Áª¼ê¤¬È¯É½¡ª¡¡ºÇ¸å¤Î1¿Í¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡¡»³ËÜÍ³¿¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¤é»²Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ï²áµîºÇÂ¿8¿Í¡Ä°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö¡Ê2·î¤Î¡ËÌ¾¸Å²°¤ÇÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½10Áª¼ê¤¬26Æü¡¢ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¡£¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é19¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç29¿Í¤Ë¡£»Ä¤ë1¿Í¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£2·î14Æü¤«¤é¤ÏµÜºê¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç10¿Í¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÆâÁÈ¤«¤é¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÜ¾ëÂçÌï¡¢Á¾Ã«Î¶Ê¿¡¢ÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ»³ÏË´ð¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿¡¢¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÂç¥ê¡¼¥°½êÂ°Áª¼ê8¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2009Ç¯Âç²ñ¤Î5¿Í¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£Âç¥ê¡¼¥°ÁÈ¤Î¹çÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç¤ÏÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢2·îËö¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæÆü¤È¤Î¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2026¡×¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç½Ð¾ì¤Ï3·î¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤«¤é²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÏÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¾å°Ì¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥¥ã¥ó¥×¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾õÂÖ¤ÏÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤É¤¦¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°ìÈÖÆÀÅÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤«¥³¡¼¥Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤í¤¦¤È»×¤¦¡×¤Èº£¸å¤ÎÊý¸þÀ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÍ÷¡Û
¾¾°æÍµ¼ù¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹
°ËÆ£Âç³¤¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
ÂçÀª¡¡µð¿Í
ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
µÆÃÓÍºÀ±¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹
¼ï»ÔÆÆÚö¡¡¥í¥Ã¥Æ
Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¡¡À¾Éð
ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡ºå¿À
ËÒ½¨¸ç¡¡DeNA
¼ã·î·òÌð¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
ËÒ¸¶ÂçÀ®¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¡À¾Éð
º´Æ£µ±ÌÀ¡¡ºå¿À
¶áÆ£·ò²ð¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡¡ºå¿À
¿ûÌîÃÒÇ·¡¡FA¡ÊÁ°¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë
¼þÅìÍ¤µþ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¿¹²¼æÆÂÀ¡¡ºå¿À
¾¾ËÜÍµ¼ù¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¢¨µÜ¾ëÂçÌï¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¢¨»³ËÜÍ³¿¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹
¢¨¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¡ÃæÆü
¢¨Á¾Ã«Î¶Ê¿¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¢¨ËÌ»³ÏË´ð¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à
¢¨ÃæÂ¼ÍªÊ¿¡¡¥ä¥¯¥ë¥È
¢¨¾®±à³¤ÅÍ¡¡¹Åç
¢¨²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º
¢¨Â¼¾å½¡Î´¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹
¢¨ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡¥«¥Ö¥¹
¢¨¤ÏÄÉ²ÃÈ¯É½Áª¼ê
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë