£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Æ®ÉÂ½é´ü¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¡¡£²£°£²£°Ç¯£±·î¡¦Ï¯ÆÉ²ñ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¡Øí´µÅö½é¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2020Ç¯¤Î£±·î£²£µÆü¤ËÏ¯ÆÉ¤ÎÈ¯É½²ñ¤ÇÎ¾¼ê¾ó¤Ç¥«¥Ñ¥ë¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºë¶Ì¸©¡¦»ÖÌÚ»ÔÊ¸²½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿¶¶½¸ø¼Ò¤Î¸ø¼°¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥«¥Ñ¥ë¡×¤¯¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£
¤Ä¤Å¤±¤Æ¡¢¡Ö£Á£Ì£Ó¤ËØí´µ¤·¤¿¾å¤Ë·ýÂç¤Î¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ£±£²·î¤ËÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ÄÅö½é¤ÎÍ½Äê¤è¤ê¤âÂç¤¤¯£³£°Ñ¤ªÊ¢¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¼ê½Ñ¤Î¼¡¤ÎÆü¤«¤é¹ÔÆ°³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Âç¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Íâ·î¤Ë¤Ï¥«¥Ñ¥ë¤¯¤ó¤È¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ç¼£°å¤Îµö¤·¤òÆÀ¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤óÎ©¤Á²ñ¤¤¤Î¤â¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¡Á¤È¡Á¡×¡ÖÌäÂê¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤Ç¡Ä¤¿¤À¤¿¤ÀÄË¤¤¤À¤±¤À¤½¤¦¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È°å»Õ¤Îµö²Ä¤Ï²¼¤ê¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤âÁá¤¯Æ°¤¤¤¿Êý¤¬¼£¤ê¤âÁá¤¤¤È¤«¸À¤ï¤ì¡Á¡¡Í¥¤·¤¯¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ê´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤Î¸µ¡¡Ï²¼¤òÊâ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡Á¡×¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¸µµ¤¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤³¤ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ç¡ÄÌµ»ö¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯10·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ø¤´¶á½êÊª¸ì¡Ù¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¹SOS¡Ù¤Î¡ÖÏÂÈþ¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û