　野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の代表メンバー２９人を発表した。

　第一次、第二次発表で１９人を選出。当初はこの日の会見を持ってロースター３０人が発表される予定だったが、関係者によると「ケガやアクシデントではなく、いろいろな手続きの状況でまだ発表できる段階にない」という。メジャー組を中心に１０人を追加発表し、残る１人については決定次第発表する方針だ。

　会見で井端監督は日本人メジャーリーガーの合流時期について「まずは自分の調整が大事ですし、名古屋では集合して欲しい。実戦は大阪からになるかと思います」と語った。宮崎キャンプには参加せず、強化試合が行われる名古屋での合流となる見通しだ。また岡本和真内野手の起用ポジションを問われた際に「まだ２９人。１人選べてないということではその（外野の）可能性はあるのかな」と語った。

　中村事務局長は「段階的に出場選手を発表させてもらいました。今回のＷＢＣにおいては最多の日本人ＭＬＢ選手８人が加わって本番を迎えることになる」と語った。最終の公式選手ロースターは２月６日にＷＢＣＩから発表される。

　以下発表されたメンバー（カッコ内は所属と背番号）

　【投手】

　大谷翔平（ドジャース、１６＝投手起用未定）

　菊池雄星（エンゼルス、１７）

　松井裕樹（パドレス、１）

　伊藤大海（日本ハム、１４）

　宮城大弥（オリックス、１３）

　平良海馬（西武、６１）

　大勢（巨人、１５）

　石井大智（阪神、６９）

　種市篤暉（ロッテ、２６）

　菅野智之（オリオールズからＦＡ、１９）

　松本裕樹（ソフトバンク、６６）

　山本由伸（ドジャース、１８）

　高橋宏斗（中日、２８）

　曽谷龍平（オリックス、４７）

　北山亘基（日本ハム、５７）

　【捕手】

　若月健矢（オリックス、４）

　坂本誠志郎（阪神、１２）

　中村悠平（ヤクルト、２７）

　【内野手】

　牧秀悟（ＤｅＮＡ、２）

　牧原大成（ソフトバンク、５）

　源田壮亮（西武、６）

　佐藤輝明（阪神、７）

　小園海斗（広島、３）

　岡本和真（ブルージェイズ、７）

　村上宗隆（ホワイトソックス、５５）

　【外野手】

　近藤健介（ソフトバンク、８）

　周東佑京（ソフトバンク、２０）

　森下翔太（阪神、２３）

　鈴木誠也（カブス、５１）