侍ジャパン 新たに山本由伸、岡本和真、村上宗隆らを発表 残り１人が未定「手続き上でまだ発表できる段階にない」【２９人一覧】
野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の代表メンバー２９人を発表した。
第一次、第二次発表で１９人を選出。当初はこの日の会見を持ってロースター３０人が発表される予定だったが、関係者によると「ケガやアクシデントではなく、いろいろな手続きの状況でまだ発表できる段階にない」という。メジャー組を中心に１０人を追加発表し、残る１人については決定次第発表する方針だ。
会見で井端監督は日本人メジャーリーガーの合流時期について「まずは自分の調整が大事ですし、名古屋では集合して欲しい。実戦は大阪からになるかと思います」と語った。宮崎キャンプには参加せず、強化試合が行われる名古屋での合流となる見通しだ。また岡本和真内野手の起用ポジションを問われた際に「まだ２９人。１人選べてないということではその（外野の）可能性はあるのかな」と語った。
中村事務局長は「段階的に出場選手を発表させてもらいました。今回のＷＢＣにおいては最多の日本人ＭＬＢ選手８人が加わって本番を迎えることになる」と語った。最終の公式選手ロースターは２月６日にＷＢＣＩから発表される。
以下発表されたメンバー（カッコ内は所属と背番号）
【投手】
大谷翔平（ドジャース、１６＝投手起用未定）
菊池雄星（エンゼルス、１７）
松井裕樹（パドレス、１）
伊藤大海（日本ハム、１４）
宮城大弥（オリックス、１３）
平良海馬（西武、６１）
大勢（巨人、１５）
石井大智（阪神、６９）
種市篤暉（ロッテ、２６）
菅野智之（オリオールズからＦＡ、１９）
松本裕樹（ソフトバンク、６６）
山本由伸（ドジャース、１８）
高橋宏斗（中日、２８）
曽谷龍平（オリックス、４７）
北山亘基（日本ハム、５７）
【捕手】
若月健矢（オリックス、４）
坂本誠志郎（阪神、１２）
中村悠平（ヤクルト、２７）
【内野手】
牧秀悟（ＤｅＮＡ、２）
牧原大成（ソフトバンク、５）
源田壮亮（西武、６）
佐藤輝明（阪神、７）
小園海斗（広島、３）
岡本和真（ブルージェイズ、７）
村上宗隆（ホワイトソックス、５５）
【外野手】
近藤健介（ソフトバンク、８）
周東佑京（ソフトバンク、２０）
森下翔太（阪神、２３）
鈴木誠也（カブス、５１）