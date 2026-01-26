野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見を行い、３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の代表メンバー２９人を発表した。

第一次、第二次発表で１９人を選出。当初はこの日の会見を持ってロースター３０人が発表される予定だったが、関係者によると「ケガやアクシデントではなく、いろいろな手続きの状況でまだ発表できる段階にない」という。メジャー組を中心に１０人を追加発表し、残る１人については決定次第発表する方針だ。

会見で井端監督は日本人メジャーリーガーの合流時期について「まずは自分の調整が大事ですし、名古屋では集合して欲しい。実戦は大阪からになるかと思います」と語った。宮崎キャンプには参加せず、強化試合が行われる名古屋での合流となる見通しだ。また岡本和真内野手の起用ポジションを問われた際に「まだ２９人。１人選べてないということではその（外野の）可能性はあるのかな」と語った。

中村事務局長は「段階的に出場選手を発表させてもらいました。今回のＷＢＣにおいては最多の日本人ＭＬＢ選手８人が加わって本番を迎えることになる」と語った。最終の公式選手ロースターは２月６日にＷＢＣＩから発表される。

以下発表されたメンバー（カッコ内は所属と背番号）

【投手】

大谷翔平（ドジャース、１６＝投手起用未定）

菊池雄星（エンゼルス、１７）

松井裕樹（パドレス、１）

伊藤大海（日本ハム、１４）

宮城大弥（オリックス、１３）

平良海馬（西武、６１）

大勢（巨人、１５）

石井大智（阪神、６９）

種市篤暉（ロッテ、２６）

菅野智之（オリオールズからＦＡ、１９）

松本裕樹（ソフトバンク、６６）

山本由伸（ドジャース、１８）

高橋宏斗（中日、２８）

曽谷龍平（オリックス、４７）

北山亘基（日本ハム、５７）

【捕手】

若月健矢（オリックス、４）

坂本誠志郎（阪神、１２）

中村悠平（ヤクルト、２７）

【内野手】

牧秀悟（ＤｅＮＡ、２）

牧原大成（ソフトバンク、５）

源田壮亮（西武、６）

佐藤輝明（阪神、７）

小園海斗（広島、３）

岡本和真（ブルージェイズ、７）

村上宗隆（ホワイトソックス、５５）

【外野手】

近藤健介（ソフトバンク、８）

周東佑京（ソフトバンク、２０）

森下翔太（阪神、２３）

鈴木誠也（カブス、５１）