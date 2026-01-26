マルハニチロからUmiosへ 韓国汁なし麺を冷凍で 新ブランド「チプポチャ」

マルハニチロは、「食」を通じたソリューションカンパニーへの進化を目指し、3月1日に「Umios（ウミオス）」へ社名変更する。2026年春季に向け、同日から新ブランド初となる家庭用の冷凍食品、缶詰、フィッシュソーセージなど新商品を順次発売する。

1月16日に本社で発表会を開き、小梶聡取締役専務執行役員は「3月からUmiosを冠した商品が売場に並び始める。グループ一丸で認知度向上と新たなファン獲得に挑戦していく」と話した。

家庭用冷凍食品では、20〜30代女性を中心に人気が高まっている韓国料理の汁なし麺を商品化。新たに「チプポチャ」シリーズとして、屋台の定番メニュー「ポックンチャンポン」（韓国式汁なし麺）と、話題の“トゥーンバ”を意識した「クリーミーポックンミョン」（ピリ辛クリーム焼そば）の2品を発売する。

パッケージには親しみやすいキャラクター「ポチャゴン」をあしらった。韓国料理好きで、辛いものを食べると火を吹くという。トレイ入りの個食タイプで簡単レンジ調理。

新トレイ付き小籠包

発売30周年「新中華街」シリーズは、本格派のスープがたっぷり入った「赤坂璃宮の小籠包」（8個入）をラインアップ。新開発の「レンゲ型トレイ」に入っており、ぎりぎりの薄さを追求した皮に包まれた、上品な味わいのあふれ出すスープと具材を余すことなく楽しめる。

新たに立ち上げる「丼の具」シリーズは容量マーケティングから発想した商品だ。キャッチコピーは「この量がちょうどいい」。「五目中華丼の具」「旨塩中華丼の具」「麻婆茄子丼の具」の3メニュー。2袋入（210g）。

近年は、ごはんの量を茶碗1杯分程度（約150g）とし、副菜やスープと合わせる食事が増えているため、新商品「丼の具」は1食105gに設定。バランスの良い食生活にも対応しやすくした。

缶詰はロングセラーの「月花」ブランドに「さばトマト煮」を追加。メーンユーザーに比べて若い20〜40代のニーズを見込む。店頭などのプロモーションで様々な料理（バゲット、パスタ、カレーなど）の素材として使えることも訴求する。

チルド食品では、フィッシュソーセージの市場が継続的に伸びている。同社においても4〜8月の前年比が10％増と順調で、「価値が見直されている」との手応え。26年春は初となるハラール認証商品「おさかなとチーズのソーセージ」を上市。増加傾向にある在留外国人らのニーズも見込む。

新商品の年間販売目標は加工食品ユニットが29品で51億円、食材流通ユニットが11品で7億円。