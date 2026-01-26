Pico Technology Japanは、同社製モーションセンサーを手首や太ももに装着できる専用ベルト「PICO Motion Tracker 専用拡張ベルト（4本セット）」を2月2日に発売する。価格は5980円。Amazon.co.jpのほか、ヨドバシカメラ（Web/店頭）、ビックカメラ（Web）でも提供される。

同社製モーションセンサー「PICO Motion Tracker」を両手首や両太ももに装着できる専用ベルト。これまでの両足首と腰のトラッキングとあわせることで、手足の曲げ伸ばしや細かな身体の動きをVRアバターで表現できるようになる。ベルトは、伸縮性と固定力に優れた素材を採用しており、激しい動きを伴うVRコンテンツでも正確にトラッキングし、長時間のプレイでも快適に装着できる。

なお、手首や太ももへのトラッキングは、「PICO OS 5.14.4.U」以降を搭載した同社製VRデバイスが必要。また、利用には別途「PICO Motion Tracker」本体が必要になる。