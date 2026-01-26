第58回ミス日本コンテスト2026が26日、都内で開かれ、アルピニスト野口健氏（52）の長女・野口絵子さん（21）が最高位「グランプリ」と海洋業界への理解と関心を深める「海の日」のダブル受賞を果たした。先に海の日を受賞していた中で、グランプリで再び名前を呼ばれると、目を大きく見開いて驚きの表情を浮かべた。受賞スピーチでは「まさかダブル受賞できるとは思っておらず、すてきな賞を頂けてとてもうれしいです」と喜んだ。

コンテストを「人生で挑戦しているものの中で一番ハードルが高かったと思います」と振り返り、グランプリに輝いたことで「自分の言葉を通して責任を持ちながら活動していきたい」と気持ちを新たにした。そして、流行語大賞にもなった高市早苗首相の「働いて」発言をなぞらえながら「登って登って登って歩んで参りたいと思います」と誓い「誰かにとって励みになりたい人になりたい」と意気込んだ。

受賞の喜びを一番伝えたい人を聞かれ「画面越しに見ている父親に伝えたいと思っております」と答えると、目には涙が。「他の家族と違って一緒にお家で過ごす時間は少なかったです。でも、大人になって一緒に山を登るようになってようやく心がつながってるなと思います。本当に素晴らしいことを教えてくださった父親の背中を見て私も立派な親になりたいと思っています」と父への思いと感謝を伝えた。

野口さんは慶大の3年生。父の影響で、登山活動にも勤しんでいるが、コンテストに専念するために南米大陸最高峰・アコンカグアに登ることを断念して臨んでいた。