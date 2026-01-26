佐藤仁美、電車内での変装ショットに反響「普通に乗っててびっくり」「オーラ隠せてない」
【モデルプレス＝2026/01/26】女優の佐藤仁美が26日、自身のInstagramを更新。電車内での自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】46歳朝ドラ女優「オーラ隠せてない」電車移動中の“半目”ショット
佐藤は「半目です」と自虐を交えつつ、プライベートでの様子を公開。黒いキャップを深く被り、黒いマスクを着用した電車内での至近距離ショットを載せている。
この投稿に、ファンからは「普通に電車に乗っていることにびっくりしました」「しっかり変装していてもオーラが隠せていないです」「半目でも綺麗さが伝わってきます」「偶然会えたら奇跡ですね」「親近感が湧いて嬉しいです」「キャップ姿もよく似合っていて格好良い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
