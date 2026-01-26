ラグビー稲垣啓太選手の妻・貴子、セレモニーでの夫婦ショット公開「本当にお似合い」「素敵なオーラ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】モデルの稲垣貴子が1月25日、自身のInstagramを更新。夫でラグビー日本代表の稲垣啓太選手との2ショットを公開した。
【写真】ラグビー日本代表＆美人妻「見てるだけで幸せ」セレモニーでの2ショット
貴子は「夫の150capセレモニーに参加させていただきました」と啓太選手の150試合出場達成セレモニーに参加したことを報告。「150という数字にどれほどの日々の鍛錬と覚悟が積み重なっているのだろうと、夫のひたむきな姿を思いながら胸がいっぱいになりました」とつづり、花束を手にした啓太選手の横で微笑みを浮かべる仲睦まじい夫婦ショットを披露した。
また「試合中のあの勇ましい表情が、十二神将の武神像と重なって見えました」と武神像と啓太選手の横顔を比較する写真も載せている。
この投稿は「理想の夫婦」「見てるだけで幸せな気持ちになる」「本当にお似合い」「素敵なオーラ溢れてる」と反響を呼んでいる。
貴子と啓太選手は2022年1月26日、それぞれのSNSにて結婚を発表。“笑わない男”と言われていた啓太選手が笑みを浮かべた2ショットに大きな注目が集まった。2023年8月29日には、新井貴子だった芸名を稲垣貴子に改名したことを報告している。（modelpress編集部）
