【3,429円でステーキ食べ放題】『匠肉祭り』3店舗で同時開催/サラダバー･ドリンクバー付き/80分制【ステーキのあさくま】

「ステーキのあさくま」は2026年1月29日(木)、関店(岐阜県関市)、富士店(静岡県富士市)、狭山店(埼玉県狭山市)の3店舗で、ステーキ食べ放題『匠肉祭り』を開催する。

当日は食べ放題メニューのみの提供となり、通常メニューの注文や予約は受け付けない。

【すべての画像はこちら】通常1,000円〜3,000円相当のステーキが食べ放題になる『匠肉祭り』、サラダバー･デザートバーのほか限定の特別メニューも

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』とは〉

『匠肉祭り』では、制限時間80分の間、厚切りサーロインステーキをはじめ、テンダーロイン･ランプ･ボールチップ･チキン･あさくまハンバーグ･豚肩ロースステーキ肉など、通常1,000円〜3,000円相当のメニューが食べ放題になる。これまでの『匠肉祭り』では、1万円相当分を完食した人もいたという。

食べ放題のステーキは、スタッフが店内を回り、焼きたてをテーブルへ運ぶシステム。サラダバーコーナーには、濃厚コーンスープや牛すじカレー、デザートといった通常メニューに加え、『匠肉祭り』限定の「鴨のスモーク」「タコのカルパッチョ」「ポップコーンシュリンプ」など特別メニューも取りそろえている。

〈『匠肉祭り』開催概要〉

【日時】

2026年1月29日11:00〜22:00(最終入店20:40)

【内容･価格】

ステーキ食べ放題･サラダバー･ドリンクバー付き

男性:3,429円(税込3,771円)

女性:2,929円(税込3,221円)

小学生:1,629円(税込1,791円)

小学生未満:無料

【制限時間】

80分

【メニュー詳細】

･ステーキラインアップ

サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなど

･特別商品

鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど

〈ステーキ食べ放題『匠肉祭り』開催店舗一覧〉

･ステーキのあさくま 関店

所在地:岐阜県関市小瀬2844番地1

TEL:0575-46-9100

･ステーキのあさくま 富士店

所在地:静岡県富士市高島町71

TEL:0545-53-5230

･ステーキのあさくま 狭山店

所在地:埼玉県狭山市下奥富坂上513-1

TEL:04-2952-5005

