侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、全３０選手中２９人が決まった。所属先未定の菅野を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となった。

井端監督はこれまで２回に分けて出場メンバー計１９人を発表。先行発表ではドジャース・大谷、エンゼルス・菊池、パドレス・松井が名を連ね、第２回の発表ではオリオールズからＦＡとなっている菅野が加わった。追加発表となったこの日は、さらに４人のメジャーリーガーが加わった。

投手の目玉は山本。昨季のワールドシリーズＭＶＰ右腕は、日本代表でも絶対的なエースとして期待される。侍ジャパンにはド軍のスタッフが帯同する予定で、大谷だけでなく山本にとっても大きな支えになりそうだ。

鈴木は前回２３年大会に出場予定だったが、直前に故障で辞退。２大会ぶりのＷＢＣとなる。前回大会の準決勝・メキシコ戦で起死回生の同点３ランを放った吉田は２大会連続出場。勝負強さに期待がかかる。岡本と村上は米移籍１年目で異例の参戦。移籍初年度は通常、環境やチームへの適応が必要なことからＷＢＣを欠場するケースが多いが、井端監督は昨秋から「ずっと話をさせてもらいながらやっていましたので、いい方向にいくと思っています」と招集に自信を見せていた。

メジャー勢５人のほか、宮城（オリックス）、曽谷（同）、北山（日本ハム）、高橋宏（中日）、中村（ヤクルト）、小園（広島）が新たに発表された。優勝した前回大会に出場したメジャーリーガーは４人。過去最多８人のメジャー侍を軸に、連覇に挑む。

◆過去のＷＢＣで侍ジャパン入りしたメジャーリーガー

▽第１回＝０６年（２人） 大塚晶文（レンジャーズ）、イチロー（マリナーズ）

▽第２回＝０９年（５人） 松坂大輔（Ｒソックス）、岩村明憲（レイズ）、福留孝介（カブス）、城島健司、イチロー（ともにマリナーズ）

▽第３回＝１３年（０人）

▽第４回＝１７年（１人） 青木宣親（アストロズ）

▽第５回＝２３年（４人） 大谷翔平（エンゼルス）、ダルビッシュ有（パドレス）、吉田正尚（Ｒソックス）、ヌートバー（カージナルス）、※鈴木誠也（カブス＝大会直前辞退）

◆ＷＢＣ日本代表メンバー（★は今回発表の選手）

【投手＝１５】

１ 松井 裕樹（パドレス）

１３ ★宮城 大弥（オリックス）

１４ 伊藤 大海（日本ハム）

１５ 大 勢（巨人）

１６ 大谷 翔平（ドジャース）

１７ 菊池 雄星（エンゼルス）

１８ ★山本 由伸（ドジャース）

１９ 菅野 智之（オリオールズＦＡ）

２６ 種市 篤暉（ロッテ）

２８ ★高橋 宏斗（中日）

４７ ★曽谷 龍平（オリックス）

５７ ★北山 亘基（日本ハム）

６１ 平良 海馬（西武）

６６ 松本 裕樹（ソフトバンク）

６９ 石井 大智（阪神）

【捕手＝３】

４ 若月 健矢（オリックス）

１２ 坂本誠志郎（阪神）

２７ ★中村 悠平（ヤクルト）

【内野手＝７】

２ 牧 秀悟（ＤｅＮＡ）

３ ★小園 海斗（広島）

５ 牧原 大成（ソフトバンク）

６ 源田 壮亮（西武）

７ 佐藤 輝明（阪神）

２５ ★岡本 和真（ブルージェイズ）

５５ ★村上 宗隆（Ｗソックス）

【外野手＝４】

８ 近藤 健介（ソフトバンク）

２０ 周東 佑京（ソフトバンク）

２３ 森下 翔太（阪神）

５１ ★鈴木 誠也（カブス）

※名前の前の数字は背番号