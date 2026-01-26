（上段左から）山本由伸、北山亘基、曽谷龍平、村上宗隆（中段左から）宮城大弥、高橋宏斗、小園海斗（下段左から）岡本和真、鈴木誠也、中村悠平

　侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、全３０選手中２９人が決まった。所属先未定の菅野を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となった。

　井端監督はこれまで２回に分けて出場メンバー計１９人を発表。先行発表ではドジャース・大谷、エンゼルス・菊池、パドレス・松井が名を連ね、第２回の発表ではオリオールズからＦＡとなっている菅野が加わった。追加発表となったこの日は、さらに４人のメジャーリーガーが加わった。

　投手の目玉は山本。昨季のワールドシリーズＭＶＰ右腕は、日本代表でも絶対的なエースとして期待される。侍ジャパンにはド軍のスタッフが帯同する予定で、大谷だけでなく山本にとっても大きな支えになりそうだ。

　鈴木は前回２３年大会に出場予定だったが、直前に故障で辞退。２大会ぶりのＷＢＣとなる。前回大会の準決勝・メキシコ戦で起死回生の同点３ランを放った吉田は２大会連続出場。勝負強さに期待がかかる。岡本と村上は米移籍１年目で異例の参戦。移籍初年度は通常、環境やチームへの適応が必要なことからＷＢＣを欠場するケースが多いが、井端監督は昨秋から「ずっと話をさせてもらいながらやっていましたので、いい方向にいくと思っています」と招集に自信を見せていた。

　メジャー勢５人のほか、宮城（オリックス）、曽谷（同）、北山（日本ハム）、高橋宏（中日）、中村（ヤクルト）、小園（広島）が新たに発表された。優勝した前回大会に出場したメジャーリーガーは４人。過去最多８人のメジャー侍を軸に、連覇に挑む。

　◆過去のＷＢＣで侍ジャパン入りしたメジャーリーガー

　▽第１回＝０６年（２人）　大塚晶文（レンジャーズ）、イチロー（マリナーズ）

　▽第２回＝０９年（５人）　松坂大輔（Ｒソックス）、岩村明憲（レイズ）、福留孝介（カブス）、城島健司、イチロー（ともにマリナーズ）

　▽第３回＝１３年（０人）

　▽第４回＝１７年（１人）　青木宣親（アストロズ）

　▽第５回＝２３年（４人）　大谷翔平（エンゼルス）、ダルビッシュ有（パドレス）、吉田正尚（Ｒソックス）、ヌートバー（カージナルス）、※鈴木誠也（カブス＝大会直前辞退）

　◆ＷＢＣ日本代表メンバー（★は今回発表の選手）

【投手＝１５】

１　松井　裕樹（パドレス）

１３　★宮城　大弥（オリックス）

１４　伊藤　大海（日本ハム）

１５　大　　　勢（巨人）

１６　大谷　翔平（ドジャース）

１７　菊池　雄星（エンゼルス）

１８　★山本　由伸（ドジャース）

１９　菅野　智之（オリオールズＦＡ）

２６　種市　篤暉（ロッテ）

２８　★高橋　宏斗（中日）

４７　★曽谷　龍平（オリックス）

５７　★北山　亘基（日本ハム）

６１　平良　海馬（西武）

６６　松本　裕樹（ソフトバンク）

６９　石井　大智（阪神）

【捕手＝３】

４　若月　健矢（オリックス）

１２　坂本誠志郎（阪神）

２７　★中村　悠平（ヤクルト）

【内野手＝７】

２　牧　　秀悟（ＤｅＮＡ）

３　★小園　海斗（広島）

５　牧原　大成（ソフトバンク）

６　源田　壮亮（西武）

７　佐藤　輝明（阪神）

２５　★岡本　和真（ブルージェイズ）

５５　★村上　宗隆（Ｗソックス）

【外野手＝４】

８　近藤　健介（ソフトバンク）

２０　周東　佑京（ソフトバンク）

２３　森下　翔太（阪神）

５１　★鈴木　誠也（カブス）

※名前の前の数字は背番号