桑野道路（下大野トンネル）の工事状況。2025年10月撮影。

「阿南安芸自動車道」は高知～徳島の南回りルート

阿南安芸自動車道の概要。

高知県南東部や徳島県南部は、互いに通り抜ける幹線ルートがなく、鉄道もつながっていない、いわば「行き止まり」のネットワーク状況にある。

高知～徳島の移動は北回りの「徳島自動車道」が実質的な唯一の選択肢であり、南回りには「国道439号」「国道195号」「国道55号」などがあるが、いずれも生活道路レベルにとどまっている。特に内陸部では大半の道路が、苛烈な山道が連続する「酷道」状態となっている。

四国内を周遊するネットワークは貧弱で、緊急輸送や災害時のリスクを抱えているため、四国では「四国8の字ネットワーク」として、各地でミッシングリンクをつなぐ高規格道路が計画されている。

その一つとして整備進行中なのが、海岸線周りで高知～徳島をぐるりと結ぶ高規格道路「阿南安芸自動車道」だ。

阿南安芸自動車道の概要。現在、概略ルートが決まっていないのは1区間のみ。

「阿南安芸自動車道」は、高知中心部方面から南東へ下りてくる「高知東部自動車道」から直通し、安芸市から奈半利町を経由して、太平洋側に突き出た室戸周辺エリアを付け根付近でショートカット。徳島県境を越えて牟岐町・阿南市へ到達する約110kmの道路だ。徳島市内からは「徳島南部自動車道」が延伸し、将来的に互いにつながる計画となっている。

高知南東部から「室戸スルー」の短絡路。事業化はすべて完了

狭隘ですれ違いも困難な国道493号。

「阿南安芸自動車道」の進捗だが、一部区間が断続的に開通している状況だ。しかし、大半の工区が事業化を迎えており、用地取得や工事が次々に進められている。工区ごとに詳しく見ていこう。（以下、IC名は仮称）

●安芸道路（安芸西IC～安芸東IC）5.8km

2012年に事業化。工事は東側の進捗が大きく、すでに高架の橋げたが形を見せている。メインとなる西側の「安芸トンネル」（1,126m）は、2025年に工事が発注されたばかりだ。

●奈半利安芸道路（安芸東IC～奈半利IC）13.1km

2024年に全線事業化したばかりで、現在は設計や用地測量の段階だ。2002年に開業した「土佐くろしお鉄道 ごめん・なはり線」はこの地まで伸びている。

●北川奈半利道路（奈半利IC～柏木IC）5.0km【開通済み】

2010年に全線開通した。内陸の山岳地帯へ進路を変え、室戸エリアの付け根を横断していく工区だ。

●北川道路 13.0km【一部開通済み】

山岳地帯を通過する13kmの工区。現道である国道493号のクネクネとした谷筋を、5つのトンネルでショートカットする計画だ。

2013年に事業化した西半分（2工区）のうち「和田トンネル」（2,230m）部分が、2025年2月に開通したばかりだ。残りの短い「柏木トンネル」（270m）部分は同年10月に発注されている。

一方、東半分（1工区）の9kmは2021年に事業化された。「小島トンネル」（913m）が別事業によって先行開通済み。残りの2号トンネル（1,596m）、1号トンネル（2,580m）の工事がスムーズに進むかがカギとなっている。

●野根安倉道路（安倉～野根IC）8.5km

2020年に事業化された8.5kmの工区で、現在は設計の段階にある。大半を担う「四郎ヶ野（しろがね）トンネル」（4,550m）は、徳島県方向に向かって約300mの標高差を下るトンネルだ。

現道の国道493号は特に苛烈な峠道で、センターラインもない崖沿いの舗装路が続く「酷道」だ。トラックやバスは通れず、現状は室戸岬まで大回りする必要がある。野根安倉道路はその厳しい区間で「通りやすい短絡路」となり、まさに両県間の移動の「大革命」といえる重要な存在だ。

徳島県側は未事業化区間も。どこまで計画進行した？

工事が進む桑野道路。

●海部野根道路（野根IC～海部IC）14.3km

2019年に事業化された、高知と徳島の県境を越えて沿岸部を北上する区間だ。途中には甲浦（かんのうら）IC、宍喰（ししくい）ICが設置される。現場では、地盤改良が始まった段階だ。阿佐海岸鉄道が並行している。

●海部～牟岐【事業化待ち】

2018年に都市計画決定が完了しているものの、いまだに事業化されていない。徳島県は毎年、国に対して「一刻も早い新規事業化」を要望している。果たして2026年度に悲願の事業化を果たせるだろうか。

●牟岐～美波【計画段階評価】

概略ルート・構造を決める「計画段階評価」の最中だ。2025年10月に第1回アンケートが実施された。当工区が都市計画決定されれば、ついに全線でルートが確定することとなる。

●日和佐道路 9.3km【開通済み】

2011年に全線開通した工区。現道である国道55号は、星越峠周辺にクネクネとしたカーブが続くほか、旧由岐町の中心街を通過するため不便だった。日和佐道路はこの峠区間を丸ごとバイパスし、由岐港付近へ直結するルートとなっている。

●福井道路・桑野道路（小野IC～阿南IC）16.1km

2012年に全線事業化された工区。途中には新野（あらたの）IC、桑野IC、長生（ながいけ）ICが設置される。海岸沿いを通るJRや国道55号とは異なり、内陸側をショートカットするルートを通り、阿南ICは中心街の約4km西側に位置している。現場ではトンネルや高架橋脚の工事が進行中で、このうち「下大野トンネル」は2025年5月に貫通した。



このように、「阿南安芸自動車道」の室戸エリア（山岳地帯）はすでに全線で事業化済み。残るは徳島県側の沿岸部が事業化されるのを待つばかりだ。悲願の高速道路が誕生すれば、現在の徳島沿岸部における主要交通である「JR牟岐線」と「高速バス」のパワーバランスは大きく逆転する可能性があるだろう。まずは、福井道路・桑野道路の開通と、海部～牟岐までの事業化に期待がかかる。引き続き同事業の進捗に注目していきたい。