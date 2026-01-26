Âç¸¶Í¥Çµ¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è»£±ÆÃæ¤ÎÄ¶¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ìÌÀ¤«¤¹¡Ö¿¿²Æ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Î±Ç²è»£±ÆÃæ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï½÷Í¥¤ÎÂçÍ§²ÖÎø¤È¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£2¿Í¤Ï¸½ºß¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î20Æü¤«¤é¤Ï¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¤¬·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤ËºÇ¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¾ìÌÌ¤òÌä¤ï¤ì¡¢Âç¸¶¤Ï¡ÖÉ÷´Ö¶µ´±¤òÁ°¤Ë´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¼ç¿Í¸ø¡¦É÷´Ö¸ø¿ÆÌò¤òÌ³¤á¤ëÌÚÂ¼¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¿¿²Æ¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝÌÚÂ¼¤Ï¡Ö1²ó³°¤ËÎÃ¤ß¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¾å¤Ë¡Ö´À¤ò¤«¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö²¿¤«ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Í¥¤·¤µ¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿¿²Æ¤Î»£±Æ¤À¤±¤ËËÜÅö¤Ë¡ÖÂì´À¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡±éµ»¾å¤ÎÀßÄê¤Ï¡ÖÅß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÂçÍ§¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌÌò¤¬²°³°¤ÇÏÓÎ©¤ÆÉú¤»¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤É¤âÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤âÌÚÂ¼¤¬¡ÖÎÃ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥¤¥¹¤òº¹¤·Æþ¤ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢Âç¸¶¤Ï¡Ö¤«¤É¹²°¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤ê¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£