3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が26日、都内で新たに代表10選手を発表。日本ハムの北山亘基投手（26）が選出された。

選出を受け北山は「日本に生まれ日本に育ち、これまで野球を通じてたくさんのことを学ばせていただきました。今大会では、これまでの学びを全てぶつけたいと考えております。日本の皆さんに喜んでいただけるよう、全身全霊で臨みます」とコメントを発表した。

「教授」と呼ばれる右腕。普段から読書に親しみ、22年オフには神奈川県内の僧侶の元を訪れて座禅修行を行うなど、独自路線を貫く。フォーム研究にも熱心。ドジャース・山本を指導したトレーナーに1年目のオフから師事し、やり投げトレなど山本と同じ練習を重ね、24年は左足をすり足気味に踏み出す“由伸風フォーム”で14試合に登板し5勝1敗、昨季は22試合に登板し9勝5敗と着実にステップアップしてきた。

連覇を狙うドリームチームで、世界一をつかむためにどんな場面でも必死に腕を振る。

この日新たに発表されたのはドジャースの山本由伸、ホワイトソックスの村上宗隆、ブルージェイズの岡本和真らで、計29選手が選出された。日本ハムからは伊藤大海に続いて2人目。

▼井端監督 （北山選出について）コントロール、ボールの強さ、どの球種でもストライクが取れる貴重な戦力だと思っています。

◇北山 亘基（きたやま・こうき）1999年（平11）4月10日生まれ、京都府出身の26歳。京都成章ではエース兼主将として3年夏に甲子園出場。京産大では4年春に関西六大学リーグで最優秀投手に輝いた。21年ドラフト8位で日本ハム入団。22年3月25日のソフトバンクとの開幕戦でプロ初登板初先発し、同年はチーム最多の55試合に登板。昨季は14試合で6勝5敗、防御率3.41。1メートル82、82キロ。右投げ右打ち。