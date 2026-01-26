世界1位シェフラーが“155億円”到達 タイガーに次ぐ記録ずくめの20勝目
＜ザ・アメリカンエキスプレス 最終日◇25日◇PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC（カリフォルニア州）◇7210ヤード・パー72＞世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）が、トップと1打差の2位から出た最終日に「66」をマーク。トータル27アンダーまで伸ばし逆転した。
〈連続写真〉世界1位シェフラーは“超”変則スイングだった！
3コースを使用した3日間の予選ラウンドを経て、最終日はPGAウエストのピート・ダイ・スタジアムCで行われた。シェフラーは、名物ホールとして知られる池に囲まれた17番パー3で、まさかの池ポチャ。ダブルボギーを喫する場面もあったが、それでも2位に4打差をつける圧勝だった。ツアー公式戦への出場は、昨年9月の「プロコア選手権」以来。今大会は、シェフラーにとって2026年シーズンの開幕戦となった。最終日を1打差の2位で迎えると、出だしの1番で1.2メートルを沈めてバーディ発進。すぐさま首位に立っていた2021年大会覇者のキム・シウ（韓国）を捉えた。2番でボギーを喫したものの、その後は圧巻のバーディラッシュ。4、5番、さらに7、8番で連続バーディを奪い、前半は「32」をマークして独走態勢に入った。バックナインに入っても勢いは止まらず、11番から再び連続バーディ。16番ではこの日9つ目のバーディを奪い、2位との差を6打に広げ、付け入る隙を与えなかった。17番パー3ではティショットを池に入れ、悔しそうな表情を見せたが、「16番グリーンでトロフィーが欲しかった」と会見ではジョークを交える余裕も。王者らしい一幕だった。シェフラーは29歳7カ月4日でツアー通算20勝目を達成。出場151試合での20勝は、タイガー・ウッズ（米国）の95試合に次ぐ歴代2位の記録となる。30歳以下での20勝もウッズ以来で、さらにツアー通算20勝の選手に与えられる「永久シード」も獲得した。ちなみにツアー初優勝は、2022年の「WMフェニックスオープン」。20勝到達までに要した日数は1442日で、こちらもウッズの1351日に次ぐ歴代2位だ。「正直、20勝目ということはほとんど考えていなかった」と胸の内を明かす。「きょうはすごくショートゲームが冴えて、ウエッジでとてもピンに寄せられた。それが勝因になった」と冷静に勝利を振り返った。優勝賞金165万6000ドル（約2億5600万円）を獲得し、生涯獲得賞金は1億ドル（約155億円）を突破。これを上回るのは、ウッズとローリー・マキロイ（北アイルランド）だけとなった。「記録で彼らと並ぶのはいつだって良いプレーをしている証し。とはいえ、日々、記録のことは考えていない。今週の試合に向けて準備していた時は、ただベストを尽くすことだけに集中している」と世界1位の29歳は淡々と語った。今季、6月の「全米オープン選手権」を制すれば、“キャリアグランドスラム”達成となる。その最終日21日（日）は、30歳の誕生日。シネコック・ヒルズGCでの戦いに注目が集まるが、本人の視線は次戦の「WMフェニックスオープン」（2月5〜8日）に向けられている。（文・武川玲子＝米国在住）
