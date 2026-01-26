3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が26日、都内で新たに代表10選手を発表。カブス・鈴木誠也外野手（31）が3大会連続でメンバーに選出された。

前回大会は頂点に向けて全力で戦う仲間達の姿を、画面越しに見守ることしかできなかった。23年は侍ジャパン合流直前の2月25日（日本時間26日）に、打撃練習中に左脇腹を負傷。出場辞退を余儀なくされた。日の丸にかける思いは強く、19年のプレミア12、21年の東京五輪はともに全試合4番を務めた日本の主砲にとって、痛恨の負傷だった。

それでも心は仲間達と常にともにいた。不振にあえいだ村上には自身のSNSを通じて励まし、村上は表彰式で鈴木誠也のユニホームを持って金メダルを受け取った。大会後にはダルビッシュと祝勝会を開催し、喜びを分かち合った。前回大会でさらに強く感じた「絆」を胸に、侍へと合流する。

メジャー4年目の昨季は日本選手の右打者としては初めてとなる30本塁打＆100打点超えの自己最多32本塁打、103打点をマークした。2大会分の思いを胸に、勝利に貢献する。

▼鈴木誠也 前回出られなかった悔しさもあり、今年は出場できるようにしっかり体をつくっていきます。また、みんなで日本を背負って戦えることを光栄に思います。チームのため、そして日本のために全力で頑張ります。