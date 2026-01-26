侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を行い、3月に開催されるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）に出場する追加メンバー10人を発表した。これまで2度に分けて発表されていた19人と合わせて29人に。残る一人は手続き等の関係で遅れていると伝えられた。

メジャー組からは新たに4人が選出。ドジャース・山本由伸（27）、ブルージェイズ・岡本和真（29）、ホワイトソックス・村上宗隆（25）が2大会連続、前回大会はメンバー入りもケガで辞退した鈴木誠也（31、カブス）が2017年大会以来となった。

国内組は23年WBC優勝メンバーの宮城大弥（24、オリックス）、郄橋宏斗（23、中日）と国際試合の経験がある投手陣に、23年WBC決勝で抑えの大谷翔平（31、ドジャース）とバッテリーを組んだ捕手の中村悠平（35、ヤクルト）など6人が名を連ねた。

メジャー組の選出を巡っては、これまで各所と交渉を重ねてきた井端監督。すでに発表済みの、大谷、菊池雄星（34、エンゼルス）、松井裕樹（30、パドレス）、現在FAとなっている菅野智之（36）に加え、現時点で過去最多となる8人に。「出る意思は本人から伝えられてますけど、正式にMLBから来てませんので、なかなか発表できない。来るのを待ってるような状況です」と語っていたが、ようやく実ったかたちだ。

第6回を迎えるWBCは2026年3月に開催。前回大会を制した日本は、韓国、オーストラリア、チェコ、台湾と同組のプールCで、3月6日に台湾と初戦を迎える。最終の公式選手ロースターは、日本時間2月6日にWBCIより発表される予定。

【2026WBC出場予定選手29人】（左は背番号、★は1月26日発表）

■投手（15人）

1.松井裕樹（30、パドレス）

13.宮城大弥（24、オリックス）★

14.伊藤大海（28、日本ハム）

15.大勢（26、巨人）

16.大谷翔平（31、ドジャース）

17.菊池雄星（34、エンゼルス）

18.山本由伸（27、ドジャース）★

19.菅野智之（36、FA）

26.種市篤暉（27、ロッテ）

28.郄橋宏斗（23、中日）★

47.曽谷龍平（25、オリックス）★

57.北山亘基（26、日本ハム）★

61.平良海馬（26、西武）

66.松本裕樹（29、ソフトバンク）

69.石井大智（28、阪神）

■捕手（3人）

4.若月健矢（30、オリックス）

12.坂本誠志郎（32、阪神）

27.中村悠平（35、ヤクルト）★

■内野手（7人）

2.牧秀悟（27、DeNA）

3.小園海斗（25、広島）★

5.牧原大成（33、ソフトバンク）

6.源田壮亮（32、西武）

7.佐藤輝明（26、阪神）

25.岡本和真（29、ブルージェイズ）★

55.村上宗隆（25、ホワイトソックス）★

■外野手（4人）

8.近藤健介（32、ソフトバンク）

20.周東佑京（29、ソフトバンク）

23.森下翔太（25、阪神）

51.鈴木誠也（31、カブス）★