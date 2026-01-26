3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で侍ジャパンを率いる井端弘和監督（50）が26日、都内で新たに代表10選手を発表。前回23年大会優勝メンバーのブルージェイズ・岡本和真内野手（29）の2大会連続出場が決まった。

岡本は侍ジャパンを通じたコメントで、「ファンの皆さん、こんにちは。トロント・ブルージェイズの岡本和真です」と“岡本節”であいさつ。「前回大会に続き、世界中の野球ファンが楽しみにしている、WBCに出場できることを嬉しく思います」と選出に感謝し、「井端監督をはじめ、ジャイアンツで共に戦ったメンバーもチームにいるのは心強いですし、大会連覇を目指してチームの勝利のために、しっかり調整して臨みたいと思っています。たくさんの応援よろしくお願いします。また東京ドームでお会いしましょう」と決意を記した。

23年WBCでは全7試合に出場。打率.333、2本塁打、7打点、出塁率.566の活躍で優勝に貢献した。準々決勝のイタリア戦では3ランを含む5打点、米国との決勝でも追撃ソロなど2安打を放ち、勝負強さを見せつけた。

岡本は今オフ、巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズ入り。環境の変化への対応が求められるメジャー1年目にも関わらず、「そのユニホームを着て戦いたい気持ちは凄くありますし、凄く光栄なことなので準備はしています」とWBCにも意欲を示していた。昨季ワールドシリーズでドジャースに敗れたブルージェイズを世界一に導く前に、侍ジャパンを再び頂点へと押し上げる。