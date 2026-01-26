“UHA味覚糖人気商品と誤認の恐れ”化粧品が注意喚起「誤って口にされることのないよう」
【モデルプレス＝2026/01/26】化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨およびキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、ならびにコンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂株式会社が1月26日、発売中の商品「コロロ うるおいハンドクリーム」に関して注意喚起を発表した。
【写真】UHA味覚糖人気商品と誤認の恐れ 化粧品が注意喚起「誤って口にされることのないよう」
「コロロ うるおいハンドクリーム」は、粧美堂株式会社とUHA味覚糖株式会社との共同開発商品で、粧美堂株式会社が製造・販売を行っている。同社は本商品について、「誤飲、誤食防止を目的として、本商品のパッケージの表面および裏面に『この商品は食べられません DO NOT EAT』との注意書き、ならびに、キャップに『たべられません』との注意書きを施しております。しかしながら、『コロロ』のパッケージイメージを尊重したデザインを採用しているため、食品と誤認される可能性がございます。本商品をお取り扱いの際には、化粧品であることをご理解のうえ、誤って口にされることのないよう、十分にご注意ください」と注意喚起を行った。
また、「本商品をご購入いただいた皆様におかれましては、誤食防止のため、商品保管場所にご留意ください。とりわけ小さなお子様がいらっしゃるご家庭におかれましては、お子様が誤って口にされることのないよう、保護者の方による商品保管場所のより一層の適切な管理をお願いいたします」と説明。「本商品を食品と誤認されないよう、パッケージの表記等の注意書きをよくご確認のうえお取り扱いください。万一、誤って口に含むなどの行為があった場合は、直ちに口をすすぎ、水で吐き出してください。体調に異変がある場合やご不安がある場合は、医療機関を受診してください」と呼びかけた。
最後には、「今後ともお客様に安心してお使いいただけるよう、商品の適切な情報提供および分かりやすい表示の実現に向け、表示方法等の改善を継続的に検討してまいります。お客様のご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
