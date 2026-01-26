イモトアヤコ「晩ごはん」サムギョプサル風の夕食公開「斬新な献立」「お皿のセンスも素敵」の声
【モデルプレス＝2026/01/26】お笑いタレントのイモトアヤコが25日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食のメニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「組み合わせが斬新」肉＆焼き茄子など並んだリアルな夕食メニュー
イモトは「晩ごはん」と切り出し、香ばしく焼かれた肉やサンチュ、キムチ、さらに焼き茄子などがテーブルに並ぶ様子を公開。お肉を野菜に包んで食べるサムギョプサル風の献立に加え、和食の副菜も取り入れた彩り豊かな食卓の写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「お肉と焼き茄子の組み合わせが斬新」「ヘルシーで真似したいメニュー」「お野菜たっぷりで美味しそう」「健康的で丁寧な食卓ですね」「お皿のセンスも素敵です」「いつも美味しそうなご飯で憧れます」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
