IVE¡¢¡ÈÁ´°÷¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡É¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡Ö2¼¡¸µ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/26¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢1·î25Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖREVIVE+¡×¡Ê2026Ç¯2·î¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û6¿ÍÁÈ´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ÎÈþ¤·¤µ¡×2¼¡¸µµé¤Î¡ÈÁ´°÷¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¡É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿Âç¤¤Ê¶À¤ÎÁ°¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÈ±¤ËÅö¤Æ¤ë¤Ê¤É»×¤¤»×¤¤¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤½¤ì¤¾¤ì¹õ¤äÀÖ¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ±¿§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â·¤Ã¤ÆÈý¤Î²¼¤Ç¿åÊ¿¤ËÀÚ¤êÂ·¤¨¤¿¡È¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ì¥Ù¥Á¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö2¼¡¸µ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡IVE¡¢¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¢¡IVE¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÈ¿¶Á
