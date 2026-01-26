侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は２大会ぶりの出場が決まった。

誠也は「前回出られなかった悔しさもあり、今年は出場できるようにしっかり体を作っていきます。また、みんなで日本を背負って戦えることを光栄に思います。チームのため、そして日本のために全力で頑張ります」と雪辱を誓った。

リベンジに燃える誠也が侍ジャパンに戻ってきた。２０２３年の第５回大会もメンバー入りしていたが、米アリゾナ州でカブスのキャンプに参加していた２月２５日のオープン戦前に左脇腹の違和感を発症。左腹斜筋の中等度の損傷と診断され、出場辞退を強いられた。ベンチに誠也のユニホームが飾られていたが、頂点に立った歓喜の輪に加わることはできなかった。不完全燃焼に終わった前回大会の借りを返すべく、人一倍の強い思いを持って大舞台に向かう。

ＷＢＣに出場は１７年の第４回大会以来９年ぶり。１９年プレミア１２、２１年東京五輪ではチームの中心打者として世界一を経験した。ドジャース・大谷と同じ３１歳。全盛期とも言える年齢となり、主軸としてチームを引っ張っていく活躍が期待される。

メジャーでは順調に成長を遂げている。米４年目の昨季は２４年の２１本塁打を大きく上回る自己最多３２発。初めてポストシーズンの大舞台も踏み、多くの経験を積んだ。昨季終了後には「最後はいい形で終われたというのも自信にもなりましたし、ポストシーズンでもギアが何段階か上がる中で、いいピッチャーがいる中で、しっかり打てたっていうのも自信にはなった。すごく自分の中ではいい経験ができたので、全てが来年につながるように、しっかりもう明日からやっていけたらなと思います」と気を引き締めながらも充実感を口にしていた。

外野の一角として、打線の軸を担うことが濃厚。世界一へ、「神ってる」バッティングで暴れる。

◆鈴木誠也（すずき・せいや）１９９４年８月１８日、東京・荒川区生まれ。３１歳。二松学舎大付から２０１２年ドラフト２位で広島入団。ＮＰＢ通算９０２試合で打率３割１分５厘、１８２本塁打、５６２打点。首位打者２度、ベストナイン６度、ゴールデン・グラブ賞５度。２２年からカブスと５年総額８５００万ドル（約１０１億円＝当時のレート）で契約。メジャー４年間で通算５３２試合、打率２割６分９厘、８７本塁打、２９６打点。１８１センチ、９８キロ。右投右打。妻は元新体操団体日本代表の畠山愛理。