侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、正遊撃手候補の広島・小園海斗内野手（２５）は自身初のＷＢＣ出場を決めた。

小園は「選んでいただき光栄に思います。ＷＢＣという初めての舞台で自分らしい積極的なプレーが出来るようにしっかり準備して、勝ちにこだわり世界一に貢献出来るように頑張ります。メジャーの選手もたくさん参加しますし、何か吸収して成長したいです。熱いスクワット応援よろしくお願いします」とコメントした。

「井端ジャパンの申し子」とも言える男が、メジャーリーガーがズラリとそろう侍ジャパンに加わった。井端監督が就任してから２３年のアジアプロ野球チャンピオンシップ、２４年プレミア１２、２５年ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５「日本ｖｓ韓国」と立て続けに日の丸を背負ってきた。これまでは国内組のみの代表だったが、メジャー勢が加わっても指揮官の信頼は変わらなかった。

二塁、三塁、遊撃を守り、昨季は打率３割９厘、出塁率３割６分５厘で首位打者と最高出塁率に輝いた。今大会は二塁と遊撃を牧（ＤｅＮＡ）、源田（西武）、牧原大（ソフトバンク）らと争うことになりそうだ。

４日に広島市内で自主トレを公開した際には「出たい気持ちは強い。早めに準備して、という感じで今年はやっていく。本塁打を打てるわけじゃない。塁に出てかえしてもらうような（働きを）。脇役というとおかしいけど、かき回していきたい」と意欲を見せていた。広島から唯一選ばれた侍が、誇りを持って世界の舞台に臨む。

◆小園 海斗（こぞの・かいと）２０００年６月７日、兵庫・宝塚市生まれ。２５歳。逆瀬台小１年から「宝塚リトル」で野球を始める。光ガ丘中ではボーイズリーグの「枚方ボーイズ」でプレー。ロッテ・藤原とはチームメート。３年時にＵ１５日本代表。報徳学園では１年春からレギュラー。甲子園は２年春に４強、３年夏に８強。１８年ドラフトで４球団競合の末、広島に１位指名。２５年首位打者、最高出塁率。通算６６２試合、２７本塁打、２２８打点、４０盗塁、打率２割８分２厘。１７８センチ、９１キロ。右投左打。既婚。