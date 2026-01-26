侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを新たに１０人が発表し、巨人からブルージェイズに移籍する岡本和真内野手（２９）は２大会連続出場を決めた。

岡本は「ファンの皆さん、こんにちは。トロント・ブルージェイズの岡本和真です。前回大会に続き、世界中の野球ファンが楽しみにしている、WBCに出場できることを嬉しく思います。井端監督をはじめ、ジャイアンツで共に戦ったメンバーもチームにいるのは心強いですし、大会連覇を目指してチームの勝利のために、しっかり調整して臨みたいと思っています。たくさんの応援よろしくお願いします。また東京ドームでお会いしましょう」とコメントした。

メジャー１年目の直前に行われるＷＢＣへの参加は異例だ。２３年の吉田正尚（レッドソックス）の例があるとはいえ、新天地の環境に慣れることを優先するため過去には出場を見合わせる例が多かったが、日の丸を背負うこととなった。

前回大会は決勝の米国戦で本塁打を放つなど、世界に通用する大砲として存在感を示した。当初は牧、山川らと一塁のポジションを争っていたが、大会開幕後にコンスタントに結果を出し、打線に欠かせない存在となった。侍ジャパンへの思い入れも強く、ブルージェイズ入団決定後の１１日には「僕自身の意思としては、選ばれたら、日本代表のユニホームを着てプレーしたいと思って、ずっとそういう気持ちを持っていますし、僕自身はそのユニホームを着て、選ばれたらうれしいと思っています」と意欲を示していた。

巨人では通算２４８本塁打。長打力のある打撃だけではなく、一塁、三塁、左翼を高いレベルで守ることができる守備力もメンバー数が限られた短期決戦で心強い。大谷らとともに打線の中心として侍ジャパンを引っ張る打撃に期待がかかる。

◆岡本 和真（おかもと・かずま）１９９６年６月３０日、奈良県生まれ。２９歳。智弁学園（奈良）では３年春夏の甲子園に出場。高校通算７３本塁打。２０１４年ドラフト１位で巨人入団。通算１０７４試合で打率２割７分７厘、２４８本塁打、７１７打点。ベストナイン２度、本塁打王３度、打点王２度。４年総額６０００万ドル（約９４億＝契約時のレート）でブルージェイズ入り。１８６センチ、１００キロ。右投右打。