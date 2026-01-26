侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）はメジャー移籍１年目ながら２大会連続出場が正式決定した。

「今回も侍ジャパンの一員として戦えることを心から誇りに思います。ＷＢＣは僕にとって特別な大会です。前回大会で味わった感動と興奮を胸に日本の世界一のために全力を尽くす覚悟です」と決意を述べた。

ＷＢＣの開催時期は３月。移籍先や新たな環境になじむため１年目の選手は辞退する例が多いが、出場を熱望していた。米移籍１年目の出場には２３年の吉田正尚（レッドソックス）の例があるが村上は「移籍初年度という非常に重要な時期ではありますが、快く送り出してくれたチームの深い理解に心から感謝しています。新しい環境での挑戦も始まりますが、まずは侍ジャパンの勝利に貢献し、日本の野球の素晴らしさを世界に証明できるよう、一打席一打席に魂を込めてプレーします」とホワイトソックスへの感謝を口にした。

昨年１２月２２日（日本時間２３日）の入団会見では「（ＷＢＣに）出ることは決まっているというか、僕の気持ちの中では出たいと思っているので、そこに揺るぎはない。元々ＷＢＣ（出場を）前提で（契約を）考えていた」と熱い思いを口にしていた。ＷソックスのゲッツＧＭは「ＷＢＣ出場は契約の条件だった」と明かし、「彼の人となりを示す上で、それ（ＷＢＣ）がとても重要であると理解している。そして、ムネの最大の魅力は、日本で愛され、応援されていること。我々には何の心配もない」と快く送り出すことを明言していた。

２２年にヤクルトで３冠王に輝いて４番として期待された２３年大会は重圧もあって不振に苦しみ、大会途中で４番から外れたが、準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打を放ち、決勝の米国戦では本塁打。侍ジャパンへの熱い思いを含めて井端監督の信頼は厚く、同じく米１年目の岡本とともに一、三塁を託す構想を描く。２１年東京五輪金メダル、２３年ＷＢＣ制覇を知る村上が不退転の意志で再び日の丸を背負う。

◆村上 宗隆（むらかみ・むねたか）２０００年２月２日、熊本県生まれ。２５歳。九州学院では１年夏に甲子園出場。１７年ドラフト１位でヤクルト入団。２２歳シーズンの２２年に史上最年少で３冠王に輝き、ＭＶＰ２度、ベストナイン４度などタイトル・表彰多数。通算８９２試合で打率２割７分、２４６本塁打、６４７打点。今季から２年総額３４００万ドル（約５４億円＝契約時のレート）でホワイトソックス入り。１８８センチ、９７キロ。右投左打。