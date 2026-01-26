侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバーを追加発表し、オリックス・曽谷龍平投手（２５）が初選出された。「代表メンバーに選んでいただいて、“野球をしてきてよかったな”という思いを一番初めに感じました。日本の代表として自信と覚悟を持ってプレーしていきたいと思いますし、チームの勝利に貢献できるように精一杯頑張ります」とコメントした。

井端監督は選出理由に「曽谷投手は昨年の秋の強化試合で、あれだけのピッチングを見せてくれた。ＭＬＢ球にも対応できていたのは、呼んだ選手で一番。あのボールを春に投げてもらえれば、十分抑えてくれるという判断に至った」と説明した。

貴重な“左枠”だ。前回発表時点で左腕は先発が菊池雄星（エンゼルス）、中継ぎも松井裕樹（パドレス）と計２人だけ。同僚の宮城とともに左投手に厚みをもたらす存在となる。決め球は、その曲がり幅から大学時代に友人に名付けられた「ジェットコースタースライダー」。プロ３年目の昨季は先発ローテーションを守り、自己最多の８勝（８敗）。１１月の韓国との強化試合では侍ジャパンに選出され、３回パーフェクトに抑えるなどアピールしていた。

公私ともに充実しており、昨年１２月２５日には自身のインスタグラムで結婚を発表。「守るものが増え、より一層責任と覚悟を持って野球に取り組んでいきます。今後とも変わらぬご声援をよろしくお願いいたします」と報告していた伸び盛りのサウスポーが、日本の連覇に貢献する。

◆曽谷 龍平（そたに・りゅうへい）２０００年１１月３０日、奈良・斑鳩町生まれ。２５歳。中学時代は志貴ボーイズで全国８強。明桜（秋田）では現ロッテ・山口と同期。２年夏に控え投手として１７年夏の甲子園出場。白鷗大では３年春に関甲新リーグ最多奪三振、同年秋に優秀選手賞などを獲得。４年春に無安打無得点試合を達成し、７月のハーレム大会で大学日本代表。２２年ドラフト１位でオリックス入団。１８３センチ、８３キロ。左投左打。