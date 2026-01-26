侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最終メンバーを発表。新たに１０人が発表され、ヤクルト・中村悠平捕手（３５）は３人制を敷く捕手陣の最後の１枠に滑り込んだ。

中村は「前回の大会に引き続き、今回もWBC日本代表として、戦う機会をいただけたことを心より光栄に思います。年齢を重ねて培った経験を活かし、チームの一員として少しでも力になれるよう全力を尽くしてまいります。前回大会優勝の日本代表としての誇りを胸に、最後まで戦います。応援よろしくお願いします」とコメントした。

２大会連続出場となる中村は前回大会で、甲斐、大城（ともに巨人）とともに投手陣をけん引。準決勝、決勝ではスタメンマスクをかぶった。１点をリードした決勝・米国戦の９回には、打者として出場していた大谷がクローザーとして登板。それまでに２試合先発した試合は甲斐とバッテリーを組んでいたため初のコンビとなったが、しっかりと落ち着いてリードし、胴上げ捕手となった。ベテランらしい冷静な視点でチームをまとめ上げ、高い貢献度を示した。

プロ１７年目の昨季は７４試合で打率２割３分、１本塁打、１１打点。不本意なシーズンに終わったが、ＷＢＣへ向けては「オフシーズンでけがしたら意味がないので、そこは大谷選手の言葉を借りると『ギリギリを攻められるか』。そこが大事。仕上げられるところはなるべく早く仕上げたい」と出場へ意欲を見せていた。

野手ではチーム最年長。すでに発表されていた若月（オリックス）、坂本（阪神）とともに投手陣を引っ張るだけでなく、前回大会の経験も生かしてチームをまとめる存在としても期待される。捕手陣では唯一のＷＢＣ経験者。再び頂点の景色を見るべく、先頭に立っていく。

◆中村 悠平（なかむら・ゆうへい）１９９０年６月１７日、福井県生まれ。３５歳。福井商では１年秋から正捕手を務め、２、３年時に夏の甲子園出場。２００８年ドラフト３位でヤクルト入団。通算１４２７試合で打率２割４分２厘、４１本塁打、３８１打点。１５年のプレミア１２、２３年ＷＢＣで日本代表選出。１７６センチ、７９キロ。右投右打。