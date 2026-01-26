侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、オリックス・宮城大弥投手（２４）が前回大会に続いて選出された。

前回大会は１次ラウンドのチェコ戦に３番手として初登板を果たし、５回１失点の好投でセーブも記録された。登板は１試合のみだったが、大会後には「今後の野球人生においてすごい財産になった」と笑顔で振り返っていた。

昨季は、２３年オフにドジャースへ移籍した山本由伸投手の背番号１８を継承したが、７勝（３敗）止まりに終わった宮城。今月１０日には同学年で、同じ沖縄出身の一般女性との結婚を発表したばかり。３年ぶりのリーグ優勝へフル回転が求められるエース左腕が、今年はまずは侍ジャパン連覇のために腕を振る。

◆宮城 大弥（みやぎ・ひろや）２００１年８月２５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。少年野球「志真志ドラゴンズ」で野球を始め、中学は「宜野湾ポニーズ」に在籍。興南では１、２年夏に甲子園出場。３年時はＵ―１８日本代表に選出され、１９年のドラフト１位でオリックス入団。２１年に１３勝を挙げ、パ・リーグ新人王を獲得した。２３年ＷＢＣでは侍ジャパンの世界一に貢献。１７１センチ、８５キロ。左投左打。