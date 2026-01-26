侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、中日の高橋宏斗投手（２３）が前回大会に続いて選出された。「日の丸を背負うことに責任を持ち戦っていきます。チームの勝利のために何ができるかを考え全力を尽くし、目一杯腕を振りたいと思います。そしてもう一度世界一をとれるように頑張ります」とコメントした。

一昨年は自己最多１２勝をマーク。２リーグ制後の球団記録を７０年ぶりに更新する、１２球団トップの防御率１・３８で自身初タイトルを獲得した。

高橋は前回大会の優勝メンバーで当時は高卒３年目の２０歳。高卒３年目でのＷＢＣメンバー選出は、０９年大会の楽天・田中将と並び史上最年少だった。大会では３試合に登板し、計３イニングで３安打１失点。決勝の米国戦では、２点リードの５回に３番手で登板。先頭ベッツに内野安打を許したが、トラウト、ゴールドシュミットを連続三振。アレナドには左前打で２死一、二塁としたが、最後はシュワバーを中飛に抑え、無失点で切り抜け、世界一に貢献した。近い将来の侍ジャパンのエース候補が世界に進化した姿を見せる。

◆高橋 宏斗（たかはし・ひろと）２００２年８月９日、愛知・尾張旭市生まれ。２３歳。中京大中京では２年秋に明治神宮大会優勝。２０年ドラフト１位で中日に入団。２３年ＷＢＣは、０９年の楽天・田中将と並ぶ史上最年少の高卒３年目でメンバーに選出。１８６センチ、８６キロ。右投右打。