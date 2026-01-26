侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバーを追加発表し、日本ハムの北山亘基投手（２６）が選出された。

北山は「日本に生まれ日本に育ち、これまで野球を通じて沢山の事を学ばせていただきました。今大会では、これまでの学びを全てぶつけたいと考えております。日本の皆さんに喜んでいただけるよう、全身全霊で臨みます」とコメントした。

日本ハム・新庄監督の“眼”は確かだった。北山は２０２１年ドラフト８位で京産大から入団。１２球団ブービーでの支配下指名となったが、新庄監督は２軍キャンプにいた北山のボールを見て即座に１軍へ昇格させた。それだけでなく、１年目のドラ８右腕を開幕投手に抜擢（ばってき）。シーズン中にはクローザーに指名するなど、大事な役割を任せてきた。トップレベルの才能と素質をいち早く見抜いた新庄監督の“眼”を実証するように、チームの主力に成長。ついにＷＢＣ出場を射止めた。

昨季は２２試合に登板し９勝５敗、リーグ２位の防御率１・６３をマーク。首位を争うチームの中で、１年間ローテを守った。２ケタ勝利には届かなかったが、初めて規定投球回にも到達した。６月１９日の巨人戦（東京ドーム）では７回２死までパーフェクト、９回１死まで無安打無失点と好投。１５０キロ台後半のストレートを軸とした圧倒的な投球には、世界相手にも通用するすごみがある。

侍ジャパンでは２４年のプレミア１２に出場しているが、ＷＢＣは初出場。リリーフ経験もあるだけに、ユーティリティーな働きが期待される。

◆北山 亘基（きたやま・こうき）１９９９年４月１０日、京都府生まれ。２６歳。京都成章では３年夏にエースとして甲子園出場。京産大から２０２１年ドラフト８位で日本ハム入団。支配下全体では、７７人中７６番目の“ブービー”指名だったが２２年には新人で開幕投手を務め、シーズン途中には守護神も任された。２４年プレミア１２で侍ジャパン入り。１８２センチ、８６キロ。右投右打。既婚。