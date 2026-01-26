通貨オプション　ボラティリティー　ドル円1週間物14%に上昇、介入リスク

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　14.02　8.65　11.21　8.23
1MO　11.42　7.14　9.59　7.16
3MO　10.11　6.76　8.87　7.04
6MO　9.74　6.82　8.75　7.36
9MO　9.61　6.94　8.78　7.66
1YR　9.55　7.05　8.85　7.84

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　10.44　10.30　9.81
1MO　9.35　8.86　8.28
3MO　8.98　8.62　7.92
6MO　9.17　8.90　7.95
9MO　9.31　9.15　8.04
1YR　9.40　9.33　8.08
東京時間13:41現在　参考値

ドル円1週間物ボラティリティは昨年5月上旬以来およそ8カ月ぶりに14%台に上昇、日米協調介入への警戒感が高まっている。