通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物14%に上昇、介入リスク
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 14.02 8.65 11.21 8.23
1MO 11.42 7.14 9.59 7.16
3MO 10.11 6.76 8.87 7.04
6MO 9.74 6.82 8.75 7.36
9MO 9.61 6.94 8.78 7.66
1YR 9.55 7.05 8.85 7.84
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 10.44 10.30 9.81
1MO 9.35 8.86 8.28
3MO 8.98 8.62 7.92
6MO 9.17 8.90 7.95
9MO 9.31 9.15 8.04
1YR 9.40 9.33 8.08
東京時間13:41現在 参考値
