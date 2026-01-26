侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表し、ドジャース・山本由伸投手（２７）は２大会連続出場を決めた。大会２連覇に向けてエースの役割を託されることになった。

山本は「再び日の丸を背負うことに、身が引き締まる思いです。WBCを戦うためのコンディションを作るために、このオフにしっかりとトレーニングを積んできました。素晴らしいチームメイト、頼もしいスタッフの皆さんと一丸となって、一番を目指します」とコメントした。

山本は１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで侍ジャパンの優勝に貢献。所属チームでも、オリックスでは３年連続ＭＶＰ＆沢村賞の活躍でリーグ３連覇に導くと、ドジャース入りした２４年からもワールドシリーズを２年連続で制した。日本代表（プレミア１２、東京五輪、ＷＢＣ）、オリックス（リーグＶ３度）、ドジャース（ＷＳ２連覇）で８度優勝を経験した優勝請負人。昨年１２月１７日にはＷＢＣについて「順調にいけば、プレーできると思う。いつも通り調子がうまく上がっていけば、プレーできると思う」と前向きな姿勢を示していた。

昨季、ドジャースのポストシーズンでは２登板連続で完投勝利。ワールドシリーズでは第７戦に中０日で登板するなどフル回転して短期決戦での強さを示した。ワールドシリーズだけで３勝を挙げ、日本人投手では初めてシリーズＭＶＰに。１年間フル回転した疲労なども考慮されたが、Ｖ請負人として再び日の丸を背負うこととなった。

オリックス時代に出場した前回大会はエース格として期待されたが、準決勝のメキシコ戦で救援登板して２点を失うなど、本領発揮とはならなかった。だが、さらに成長を遂げて挑む今大会は先発の中心として、正真正銘のエースとしてチームの先頭に立つ。

◆山本 由伸（やまもと・よしのぶ）１９９８年８月１７日、岡山県生まれ。２７歳。都城（宮崎）では甲子園出場なし。２０１６年ドラフト４位でオリックス入団。１９年に最優秀防御率、２０年に最多奪三振。２１年から３年連続で最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率の投手４冠で３年連続リーグＭＶＰ。沢村賞も３年連続受賞。ＮＰＢ通算１７２登板、７０勝２９敗、防御率１・８２。ＭＬＢ通算４８登板、１９勝１０敗、防御率２・６６。１７８センチ、７９キロ。右投右打。