νClip

エム・ティ・アイは、NUARLブランドのイヤカフ型クリップタイプイヤフォン「νClip」において、「30日間フィッティング・キャンペーン」を1月27日から3月27日まで実施。対象ストアで購入後、装着感に満足できなかった場合に、購入から30日以内であれば全額返金を保証するというもの。

対象製品は「νClip(ニュークリップ) Open Wireless Earbuds」。対象ストアはNUARL公式オンラインストアのYahoo! ショッピング店、楽天市場店、Amazon店。返品や返金の手順など詳細はWebページを参照のこと。

人間の耳の形状には指紋のような大きな個人差があり、特にクリップ型イヤフォンは店頭での短時間の試着だけでは「長時間使用時の痛み」や「自分の耳への適合性」を判断しにくいという課題があったという。装着感に個人差の出易い形状であるからこそ失敗のリスクをメーカーで引き受け、ユーザーが安心して「新しい聴取体験」に踏み出せる環境を作るべきだと考え、今回の全額返金キャンペーンを実施するに至ったとしている。

νClipは、イヤカフ型でMEMSハイブリッド・デュアルドライバーを採用しているのが特徴。中低域用に10×15mm径のPEEK＋PU複合振動板ダイナミックドライバー「“NUARL DRIVER”O」、高域用にMEMSドライバーを搭載している。AIアプリ連動によるライブ翻訳や会議要約・議事録作成なども行なえる。