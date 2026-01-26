週明け２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２６．２６ポイント（０．１０％）高の２６７７５．７７ポイントと小幅ながら４日続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．２６ポイント（０．０８％）安の９１５３．５５ポイントと小反落した。売買代金は１５１０億５１１０万香港ドルとなっている（２３日前場は１２７９億３８３０万香港ドル）。

商品市況高が相場を支える流れ。２６日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）でアルミや銅など主要な非鉄金属の先物が上昇しているほか、金先物価格が連日で史上最高値を更新。２３日のＮＹ市場では、ＷＴＩ原油先物が２．９％高と急反発している。また、本土株の続伸も買い安心感につながった。

ただ、上値は限定的。米国の覇権主義が警戒されている。トランプ米大統領は２４日、カナダが中国と合意した関税引き下げを実行に移した場合、米国はカナダからの輸入品に１００％の高率関税を課すと表明した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、産金で中国最大手の紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が５．０％高、香港不動産デベロッパー大手の新鴻基地産発展（１６／ＨＫ）が４．８％高、石油生産大手の中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が４．３％高と上げが目立った。

セクター別では、産金・非鉄が高い。紫金鉱業集団のほか、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が７．３％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．８％、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．４％、江西銅業（３５８／ＨＫ）と中国アルミ（２６００／ＨＫ）がそろって３．７％ずつ上昇した。洛陽モリブデンについては、ブラジル金鉱の買収完了も支援材料。同社によると、短期間で投資回収が可能で、収益に貢献する見通しという。

石油関連セクターもしっかり。中国海洋石油のほか、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が４．８％高、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が３．７％高、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が２．５％高で前場取引を終えた。

中国の保険・証券セクターも物色される。新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が４．２％高、中国人寿保険（２６２８／ＨＫ）と中国平安保険（２３１８／ＨＫ）がそろって２．２％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が４．０％高、華泰証券（６８８６／ＨＫ）が２．１％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が１．３％高と値を上げた。

半面、半導体セクターは安い。兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．６％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）と上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）がそろって３．５％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

新興電気自動車（ＥＶ）セクターもさえない。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）と蔚来集団（９８６６／ＨＫ）がそろって４．０％安、浙江零ホウ科技（９８６３／ＨＫ）が２．３％安で引けた。半導体や新興ＥＶなどの下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は１．３％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

本土マーケットは４日続伸。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．１２％高の４１４１．０１ポイントで前場の取引を終了した。エネルギーが高い。非鉄・産金、公益、金融、海運なども買われた。半面、自動車は安い。不動産、食品飲料、医薬、ハイテクも売られた。

