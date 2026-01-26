¥í¥Ã¥Æ¡¦²£»³¡¡¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë°ÕÍß¡ÖÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È¤â»×¤¦¡×ºòµ¨¤Ï12¥»¡¼¥Ö
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î²£»³Î¦¿ÍÅê¼ê(24)¤¬26Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡4ÇÔ12¥»¡¼¥Ö20¥Û¡¼¥ë¥É¡£ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿50»î¹çÅÐÈÄ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÃæ·Ñ¤®¤ä¤Ã¤Æ¤ë°Ê¾å¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È¤â»×¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¡£7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö±×ÅÄ¤µ¤ó¤âº£Ç¯¤ÏÀäÂÐÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¡ÊÎëÌÚ¡Ë¾¼ÂÁ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÌî¡Êæû¡Ë¤µ¤ó¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¥Áè¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ã¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤ÆÌó20µå¤òÅê¤²¡¢2¼ïÎà¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»î¤·¤¿¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¥¹¥é¡¼¥Ö·Ï¤Ê´¶¤¸¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·µåÂ®ÂÓ¤òÂ®¤¯¤·¤Æ¡¢135¤«¤é140¥¥í¤°¤é¤¤¤Î´Ö¤Ç²£ÊÑ²½¤ÎÂç¤¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼·Ï¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼ÌÜÀþ¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿´¶³Ð¤È¤«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö60¡×¤«¤é¡Ö15¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë¤â½¢Ç¤¡£¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥ª¥Õ¤Ïµð¿Í¡¦ÂçÀª¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£²£»³¤Ï¡Ö4Æü´Ö¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´ü´ÖÅª¤Ë¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í°ì½ï¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤È¤³¤í¤òÎÙ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È¼ý³Ï¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£