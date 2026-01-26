オードリー若林、新コンビ結成!? 即席コントに絶賛の声「見事な二人芝居」「コンビ組んだ方がいい」

1月23日（金）の『しくじり先生 俺みたいになるな!!』では、「孤高のピン芸人 俺たちだって相方が欲しい」後半戦が放送された。

「相方がいればもっとおもしろくなる！」と主張する“孤高のピン芸人たち”が登場し、コラボネタに挑戦する同企画。

前回、オードリー・若林正恭＆ルシファー吉岡、ハライチ・澤部佑＆ですよ。、平成ノブシコブシ・吉村崇＆くまだまさし、アルコ＆ピース・平子祐希＆とんでもあや、アルコ＆ピース・酒井健太＆りーもこちゃんのペアが決定していた。

なかでもトリを飾った若林＆ルシファー吉岡のペアは、若林が友人宅を訪れるというコントに挑戦。友人役のルシファー吉岡が下半身に“鳥の巣箱”をつけているという衝撃のスタートで早くも笑いが広がる。

その後、「“息子”に家を買ってやった」と説明するルシファー吉岡に、若林が次々と疑問をぶつけていくことに。

するとルシファー吉岡の偏執的な論理と、若林の冷静な返しが絶妙に絡み合い、一同からは「魅せるね」「見事な二人芝居」「ルシファー吉岡の世界観に安心が加わった」などの声が続出。

審査員として出演した福留光帆も「打ち合わせ20分でこのテンポ感・間がすごい。コンビ組んだほうがいい」と絶賛していた。