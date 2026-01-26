【しまむらのチラシ】冬のあったかアイテム330円〜セール開催中！はぴだんぶいグッズも大量《24日〜27日》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年1月24日から27日までです。

FIBER HEATシリーズがセール

まずチェックしたいのは、セールアイテムです。まだまだ寒い冬に活躍するアイテムがセール価格で放出されています。

しまむらのプライベードブランド「CLOSSHI（クロッシー）」のFIBER HEAT（ファイバーヒート）シリーズもセール対象になっていますよ。ファイバーヒートは、「選べる、見つかる、暖かさ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした暖かい高機能素材商品です。

レディース向けの裏起毛タイツ・レギンスは330円、あったかインナーは990円、あったかパジャマは上下セットで2200円。ワンシーズン使い倒しもありなくらいの価格設定がうれしいですよね。

サンリオ「はぴだんぶい」好きは集合！

サンリオの男のコキャラクターユニット「はぴだんぶい」のアイテムも充実しています。

バックプリントトレーナー（1639円、3Lと4Lサイズは1969円）、リラクシングパンツ（1639円）、ダイカットクッション（2189円）、トートバッグ（1639円）、ショッピングバッグ（649円）をはじめ、おうちでもおでかけでも使えるアイテムがそろっています。

チラシを参考に、しまむらでのお買い物を楽しんで。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）