ＡＩＡＩグループ<6557.T>が反発している。前週末２３日の取引終了後に、子会社を通じて保育所などを運営するきららグループホールディングス（東京都中央区）の全株式及び新株予約権を２月２７日付で取得し孫会社化すると発表しており、好材料視されている。



きららグループホールディングスは、首都圏を中心に全国主要都市に７５施設の保育園などを展開するモード・プランニング・ジャパンを子会社に有しており、中心となる雲母（きらら）保育園は全園に管理栄養士などを配置し、調理だけでなく保育に関与するなど食育に特徴を持つ保育運営を行うのが特徴。今回の子会社化は、ＡＩＡＩが進めるＭ＆Ａによる規模拡大の一環で、両社の取り組みのグループ内展開や人材の交流を通じた保育の質の更なる向上、管理部門の生産性の向上などを通じて企業価値の向上を図るとしている。取得価額は１０４億５００万円。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS