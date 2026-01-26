ＣＩＪ <4826> [東証Ｐ] が1月26日後場(14:00)に配当修正を発表。26年6月期の上期配当を従来計画の8円→10円(前年同期は7円)に増額し、年間配当は18円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本年創立50周年を迎えました。これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位の長年にわたる温かいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 つきましては、株主の皆様への感謝の意を表すため、2026年６月期の中間配当において１株当たり2円の記念配当を実施することといたしました。これにより、2026年６月期の年間配当金は、普通配当16円に記念配当2円を加え、18円となる見込みです。 今後につきましても、株主の皆様に安定的かつ継続的な利益還元に努めてまいります。

